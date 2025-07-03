الأهلي المصري يضم محمد شريف رسمياً

أعلن النادي الأهلي المصري ضم محمد شريف في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الخليج السعودي لمدة 5 سنوات قادمة، حيث ظهر اللاعب عبر قناة النادي.

وأوضح شريف (29 عاما) في تصريحات عبر قناة الأهلي: "تلقيت عدة عروض من خارج وداخل مصر، من أندية تركية وقطرية ومصرية".

واضاف "كنت قريبا بشدة من الانضمام للدوري التركي، ولكن آخرت نفسي على أمل الانضمام للأهلي".

وتابع: "وقعت منذ قليل في فرع الجزيرة، بعدما عقدت اجتماع في فرع الأهلي بالشيخ زايد مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق ومحمود الخطيب رئيس النادي".

وعن سجله التهديفي في مباريات القمة، قال شريف: "سجلت 7 أهداف أمام الزمالك، والهدف الأفضل لي هو الهدف الثالث من صناعة علي معلول بالأسبوع الـ14 موسم 2022 - 2023".

وقال شريف : "أرقامي كانت جيدة قبل رحيلي عن الأهلي، ولدي دوافع كبيرة لأكرر وأزيد تلك الأرقام، وكنت أتمنى التواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية".

وتحدث محمد شريف عن تجربة الخليج السعودي "السنة الأولى مع الخليج في السعودية كنت راض عنها، أما السنة الثانية فالإصابة عطلتني، كنت ألعب في فريق بوسط الجدول في الدوري السعودي، ولا يهاجم كثيرًا، وبالتالي معدل أهدافي أقل".

كما أشار إلى أنه لم يخرج من الأهلي بسبب مشكلة "كنت أرى أنني بحاجة للخروج عن الأهلي في تلك الوقت، ولم أرحل عن الأهلي بسبب مشكلة، انتقلت إلى الخليج مقابل مليون و800 ألف دولار، وهذا رقم جيد لأنه كان يتبقى لي سنة في عقدي مع الأهلي".

وردا على موقفه من المشاركة أساسيا، أوضح شريف: "نبدأ الموسم واللاعب الأفضل يشارك أساسيا حسب وجهة نظر المدير الفني، ما يتوجب عليّ هو التدريب جيدا، ولا يوجد لاعب يضمن مكانه، ودائما هناك تغير".

وأتم شريف حديثه: "وقعت للأهلي وأعلم أن هناك منافسة قوية للمشاركة، وأعد الجماهير بأنهم سيروا لاعبا مختلفا".

ورحل محمد شريف عن الأهلي قبل موسمين وانضم إلى الخليج السعودي، حيث خاض بقميص الخليج 59 مباراة في جميع المسابقات سجل 9 وصنع 2.

ومن قبل سجل بقميص الأهلي 59 هدفا في 151 مباراة وتوج بعديد الألقاب وحصد جائزتي هداف الدوري المصري وهداف دوري أبطال إفريقيا وحقق 11 لقبا متنوعا بالإضافة لبرونزيتي كأس العالم للأندية.