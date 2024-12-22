أرتيتا يشيد بجيسوس ويطالبه بمزيد من الأهداف

دعا الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس، إلى مواصلة أداء المتميز وقيادة الفريق للتألق وذلك بعدما أشاد به عقب تسجيله لهدفين في شباك كريستال بالاس، معتبرا أن تلك اللحظة ستكون فاصلة في مسيرته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ثنائية جيسوس منحت أرسنال فوزا كبيرا على مضيفه كريستال بالاس 5/1 في ملعب "سيلهرست بارك" وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من تسجيله لثلاثة أهداف "هاتريك" أمام الفريق ذاته في بطولة كأس الرابطة، ليقود أرسنال لقبل نهائي المسابقة.

وبدا أن مسيرة المهاجم البالغ من العمر 27 عاما في أرسنال موضع شك، وذلك بعد سلسلة من العروض المتواضعة له في منطقة الجزاء.

ولكن مع تسجيل اللاعب لخمسة أهداف في مباراتين، يثق أرتيتا في أن اللاعب وضع الأوقات السيئة التي مر بها خلفه.

وحينما سئل عن إذا ما كان ذلك يمثل نقطة تحول بالنسبة للاعب أجاب أرتيتا: "يجب أن يكون ذلك، علينا أن ندفعه إلى الأمام وأن ندعه يذهب ونسانده".

وأضاف: "لقد مر ببعض الأوقات الصعبة، وحينما تكون مهاجما فإن الأمر ليس سهلا لأن كل الأنظار تكون مصوبة عليك".

وتابع مدرب أرسنال : "لكن ذلك جاء في صالحه، لأنه عمل بشكل جيد وحينما عاد هذا الصيف كان لاعبا مختلفا تماما والآن تتم مكافأته على ذلك الأداء".

ويحتل أرسنال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر والذي لديه مباراة مؤجلة، وبفارق نقطة خلف تشيلسي الثاني.