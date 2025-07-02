«لاعب أعرج».. هداف وحاسم في مونديال الأندية

إعداد: موسى علي

رغم معاناته من إصابة مزمنة في الساق، أثبت لاعب بالميراس البرازيلي باولو هنريكي فيلهو، المعروف بـ«باولينيو»، أنه أحد أبرز الأسماء التي يمكن الاعتماد عليها في الأوقات الحرجة بالنسبة لفريقه في كأس العالم للأندية الجارية حالياً في الولايات المتحدة.

اللاعب الشاب القادم من أتلتيكو مينيرو مقابل 18 مليون يورو في يناير الماضي، أثبت أنه عنصر حاسم رغم قلة دقائق اللعب، حيث يوظفه مدرب الفريق آبل فيريرا كلاعب بديل يدخل وسرعان ما يحدث الفارق.

ارتدى اللاعب "الأعرج" كما وصفته صحيفة "ماركا" الإسبانية، في مونديال الأندية عباءة البطل، وقال فيريرا: "تعاقدنا معه ليحل المشكلة في 15 دقيقة، كنا نعلم أنه لا يستطيع اللعب لأكثر من 30 دقيقة، وأنه سيحتاج لاحقاً لعملية جراحية".

آتت الخطة ثمارها، حيث دخل في الدقيقة 55 أمام إنتر ميامي والفريق متأخر 0-2، فسجل هدف تقليص الفارق وساهم بالتعادل 2-2، كما تألق في دور الـ16 أمام بوتافوغو، عندما شارك كبديل في (د 63) وسجل هدف الفوز في (د 100) بعد تسديدة مذهلة عبرت بين قدمي المدافع.

الإصابة أجبرته على مغادرة الملعب بعد دقائق من هدفه، وقال فيريرا: "لقد طلب الخروج، عانى كثيراً ويستحق كل التقدير، إذا كان هذا مستواه بنسبة 50%، فتخيلوا مستواه في كامل لياقته".

باولينيو نفسه يعترف بصعوبة حالته قائلاً: "أشعر بالانزعاج في قصبة ساقي، عليّ تقليل الحمل وتقييم تأثير كل مجهود، قبل هدفي، قلت لمايك إنني سأجرب تسديدة منخفضة لمباغتة الدفاع".

ورغم معاناته، تستمر نجومية باولينيو فقد صعد سريعاً منذ فوزه مع فينيسيوس جونيور ببطولة أمريكا الجنوبية تحت 15 عاماً، ثم انتقاله مبكراً إلى باير ليفركوزن مقابل 18.5 مليون يورو، ورغم تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، سجل في أول ظهور تحت قيادة تشابي ألونسو أمام شالكه: "مدرب رائع، لكنه وصل متأخراً".

عاد إلى البرازيل ليواصل التألق، محققاً ذهبية أولمبياد طوكيو مع المنتخب، ومشاركاً دولياً مع السيليساو، باولينيو، رغم الإصابة، لا يزال "رامياً" يطلق سهامه في الوقت المناسب نحو الهدف، وغالباً ما يسجل أهدافاً ذهبية.