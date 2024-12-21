إنريكي: دوناروما كان محظوظا بعدم إصابته في العين

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إن جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق كان محظوظا بعد إصابة اللاعب بإصابة في الوجه خلال مواجهة موناكو.

سيغيب دوناروما عن مباراة باريس ضد لانس غدا الأحد في كأس فرنسا، بعدما تعرض لجروح متعددة في وجهه بعدما اصطدم بحذاء ويلفريد سينجو لاعب موناكو خلال المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 4 / 2 في الدوري الفرنسي لكرة القدم، يوم الأربعاء الماضي.

وقال النادي الباريسي في بيان رسمي اليوم السبت "جيانلويجي دوناروما يتعافى من كدمة في الوجه، وسيعمل في صالة الألعاب الرياضية حتى نهاية الأسبوع الجاري".

وسُئل إنريكي عن دوناروما، ليرد المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي اليوم السبت "دوناروما بخير، ولا يعاني من ألم كبير، ولكنه كان محظوظا لأنه لم يتعرض لإصابة في عينه".

وأضاف "لقد رأينا جميعا الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالإصابة، لذا لست بحاجة للتعليق على ذلك."

وفاز باريس سان جيرمان بكأس فرنسا للمرة 15 في تاريخه في مايو الماضي بفوزه على ليون 2 / 1 في المباراة النهائية، ليتوج بهذا اللقب للمرة السابعة منذ عام 2015.

ولكن إنريكي كان يأمل في مباراة أقل صعوبة في دور الـ16 من اللعب خارج أرضه ضد لانس الذي يحتل حاليا المركز السابع في الدوري الفرنسي.

وأشار مدرب سان جيرمان "من غير المعتاد أن تلتقي الفرق الكبيرة في مراحل مبكرة من بطولة كأس فرنسا".

وواصل "إذا سألتم مدرب لانس، فهو أيضا لم يكن يتوقع أو يريد مواجهتنا مبكرا".

واستطرد لويس إنريكي "علينا التعامل مع الأمر الواقع ومواجهة لانس، لقد لعبنا ضد أندية قوية في الدوري الفرنسي خلال مشوارنا في كأس فرنسا".

وشدد "الكأس بطولة مهمة في بلدي إسبانيا، وبالطبع نريد الفوز بها، ولكن المهمة صعبة للغاية".

في سياق آخر، ارتبط اسم باريس سان جيرمان بالتحرك في يناير من أجل التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، وفقا لتأكيدات وسائل الإعلام الفرنسية.

ويلعب أوسيمين /25 عاما/ حاليا في صفوف جالطة سراي على سبيل الإعارة من نابولي الإيطالي، وسجل 10 أهداف في 14 مباراة مع الفريق التركي.

ورد إنريكي باقتضاب "لا أريد الحديث عن لاعب ليس في فريقي".