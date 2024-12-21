أنشيلوتي: مبابي أتم مرحلة انسجامه في ريال مدريد

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن فترة تأقلم كيليان مبابي مع بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم انتهت إذ يواصل قطع خطوات كبيرة نحو تلبية التوقعات العالية، وذلك قبل استضافة منافسه إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني غدا الأحد.

ويسعى ريال مدريد حامل اللقب إلى إنهاء العام بشكل جيد ومواصلة مطاردة برشلونة وأتليتيكو مدريد اللذين يلتقيان اليوم السبت.

وسجل مبابي تسعة أهداف في 15 مباراة بالدوري الإسباني وهدفين في ست مباريات بدوري أبطال أوروبا في موسمه الأول مع ريال مدريد.

وسجل الفرنسي الهدف الأول في الفوز 3-صفر على باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس القارات للأندية يوم الأربعاء.

وأبلغ المدرب الإيطالي مؤتمراً صحفيا اليوم السبت "انتهت فترة تأقلمه، "مبابي" أظهر بالفعل نسخة جيدة من نفسه ولا يزال بإمكانه التحسن.

"تعافى بشكل جيد من إصابة بسيطة تعرض لها. إنه متحفز ومتحمس وسعيد بالوجود هنا. كان بحاجة إلى تلك الفترة، والجميع يحتاج إليها، لكن الأمر انتهى الآن".

وعانى الفرنسي من تراجع في مستواه والتأقلم مع الفريق الإسباني، لكنه انتفض ليسجل خمسة أهداف في آخر سبع مباريات خاضها مع ريال مدريد.

وغاب مبابي عن تعادل ريال مدريد 3-3 مع مضيفه رايو فايكانو مطلع الأسبوع الماضي بسبب إصابة في الساق.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 27 نقطة من 17 مباراة، متأخرا بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة وأتليتيكو.

وأعرب أنشيلوتي عن أسفه على الإصابات التي منعت نجومه الأربعة من اللعب سويا، بعدما عانى فينيسيوس جونيور من إصابة عضلية، وغاب عن ثلاث مباريات بالدوري قبل مشاركته من على مقاعد البدلاء أمام فايكانو.

وقال أنشيلوتي "لم يلعبوا كثيرا معا لأن رودريجو أو بلينجهام تعرضا للإصابة في بعض الأحيان. لكن مما رأيته فإنهم يتعاونون بشكل جيد ويتكيفون مع خصائص بعضهما البعض.

"في بعض الأحيان يلعب مبابي على اليسار ويتحرك فينيسيوس إلى قلب الهجوم، وفي أحيان أخرى يتحرك بلينجهام نحو اليسار، لن أخصص مركزا ثابتا لجميع اللاعبين الأربعة وسأمنحهم الحرية في التمركز بالمركز المناسب".

وسيغيب المدافعان داني كاربخال وإيدر ميليتاو عن الملاعب لعدة أشهر بسبب تمزق في الرباط الصليبي للركبة الذي تعرضا له في وقت مبكر من الموسم، لكن هناك أخبار جيدة بشأن ديفيد ألابا الذي قد يعود قريبا لتعزيز دفاع الفريق قبل مباريات دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي "ألابا سيعود للتدريبات الجماعية في نهاية ديسمبر، وسيكون متاحا بحلول منتصف يناير".