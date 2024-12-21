أنشيلوتي يحذر المنافسين: فترة تأقلم مبابي انتهت

حذر المدرب الإيطالي لريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي منافسي بطل "لا ليغا" ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم من أن فترة تأقلم النجم الفرنسي كيليان مبابي مع نادي العاصمة قد انتهت الآن.

وقدم قائد المنتخب الفرنسي أداء متذبذبا مع ريال منذ انتقاله إليه الصيف الماضي من باريس سان جرمان، لكنه أظهر رغم ذلك لمحات من السحر الذي جعله أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وسجل مبابي 13 هدفا في 23 مباراة خاضها بألوان ريال في جميع المسابقات، وتوقع أنشيلوتي المزيد من الأهداف في المستقبل.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي "أعتقد أن فترة التأقلم قد انتهت، لقد أظهر نسخة جيدة من نفسه، ولا يزال بإمكانه التحسن، لكنه كان جيدا في المباريات الأخيرة وتجاوز الإصابة الطفيفة التي تعرض لها".

وأضاف عن ابن الـ26 عاما "إنه الآن أكثر تحفزا وحماسة وسعيد بوجوده هنا. مر بفترة تأقلم، وهذا شيء طبيعي يحتاجه أي لاعب، لكنها انتهت".

وبعد عودته من إصابة في الفخذ، سجل مبابي في فوز ريال على باتشوكا المكسيكي 3-0 في منتصف الأسبوع في نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) في الدوحة.

وواجه المهاجم هذا الموسم مشاكل خارج الملعب، إلى جانب معاناته في إيجاد المكان الملائم له بين النجوم الآخرين في ريال، لاسيما البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنكليزي جود بيلينغهام.

وتساءل أنشيلوتي "أين يجب أن يتحسن مبابي؟"، مجيبا "فقط في الثبات (من ناحية المستوى). عليه أن يحاول القيام بالتحركات التي لا يستطيع أحد غيره القيام بها، بقدر الإمكان".

وأضاف "لا أطلب منه أن يشارك كثيرا في بناء الهجمات، وذلك بسبب خصائصه..."، بل "أن ينهي الكرة في المرمى بعد أن يتحرر (من الرقابة)".

ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد قبل الموقعة المرتقبة بينهما لاحقا السبت، فيما يحتل ريال المركز الثالث بفارق نقطة قبل أن يستضيف إشبيلية الأحد على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وتوقع أنشيلوتي أن يستمر السباق على اللقب حتى نهاية الموسم، قائلا "سيكون دوريا تنافسيا أكثر بكثير من المواسم الأخيرة. أتلتيكو لديه كل ما هو بحاجة إليه للقتال من أجله وسيفعل ذلك. سيكون سباق اللقب مثيرا جدا ويمكن أن يُحسم (التتويج) بأقل من 90 نقطة".