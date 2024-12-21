الكأس السوبر الألمانية تحمل اسم بكنباور اعتباراً من عام 2025

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الكأس السوبر المحلية ستحمل اعتبارا من النسخة المقبلة في أغسطس 2025، اسم الأسطورة فرانتس بكنباور المتوفي في السابع من يناير الماضي عن عمر 78 عاما.

وأوضحت الرابطة في بيان أن "المبارزة السنوية بين بطل ألمانيا والفائز بكأس ألمانيا ستسمى في المستقبل الكأس السوبر فرانتس بكنباور".

ونظمت مباراة الكأس السوبر من عام 1987 إلى عام 1996 من قبل الاتحاد الألماني للعبة، قبل أن تتكفل الرابطة بتنظيمها منذ عام 2010.

وستقام نسخة 2025-2026 من الكأس السوبر فرانتس بكنباور في 16 أغسطس 2025.

وفاز أسطورة كرة القدم الألمانية بكنباور بلقب الدوري الألماني خمس مرات كلاعب (1969، 1972، 1973، 1974، 1980) والكأس أربع مرات (1966، 1969، 1969 و1971).