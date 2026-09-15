الـ 10 الكبـار نجوم الكرة العرب الأغلى عالمياً

تحولت ملاعب الدوريات الكبرى - خصوصاً الأوروبية - إلى بورصة حطمت الحواجز الرقمية كافة بفضل توهج المواهب العربية التي باتت تتصدر المشهد في كبريات الأندية العالمية.

ولم يعد الاستثمار في اللاعب العربي مجرد رهان على المهارة الفنية، بل أضحى ركيزة تسويقية وتكتيكية تتنافس عليها أندية الصف الأول، وهو ما يتجسد بوضوح في القوة التسويقية للاعبين الذين تصدروا هذا السباق، حيث يتربع الثنائي المغربي أيوب بوعدي وأشرف حكيمي على قمة البورصة بقيمة 80 مليون يورو لكل منهما.

يليهما مباشرة مواطنهما المغربي إسماعيل صيباري بقيمة 55 مليون يورو، ثم المصري عمر مرموش بقيمة 50 مليون يورو، وصولاً إلى الموهبة الجزائرية الصاعدة إبراهيم مازة بقيمة 45 مليون يورو.

ويمتد هذا التوهج المالي ليشمل الجزائري ريان آيت نوري، ومواطنه أمين غويري بالإضافة للمغاربة بلال الخنوس، وإبراهيم دياز، ونائل العيناوي، إذ فرضوا أرقامهم الاستثمارية بقيم سوقية مرتفعة تراوح بين 28 و40 مليون يورو، وفيما يأتي تفاصيل وأرقام أغلى 10 لاعبين عرب في التاريخ:

يلعب الموهبة المغربية الشابة أيوب بوعدي بوسط فريقه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قادماً إليه من ليل الفرنسي بصفقة قياسية بلغت 100 مليون يورو شاملة المكافآت، ويعود هذا الارتفاع الصاروخي لقيمته الاستثمارية إلى صغر سنه «18 عاماً» ونضجه التكتيكي النادر،.

حيث شارك في مسيرته الاحترافية اليافعة حتى الآن في 72 مباراة، لم يسجل خلالها أهدافاً، نظراً لأدواره الدفاعية المحورية، لكنه قدّم 4 تمريرات حاسمة، مبرهناً على جودة التكوين الكروي العربي المستقبلية.

2-أشرف حكيمي «80 مليون يورو»

يتشارك أسد الأطلس الصدارة مع بوعدي مستنداً على ثبات مستواه العالمي كظهير أيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتقاله من إنتر ميلان مقابل 70 مليون يورو، تعود قيمته الكبيرة المستمرة إلى أدواره الهجومية الحاسمة وخبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية، وهو ما يترجمه بالأرقام طول مسيرته المبهرة مع الأندية والمنتخب.

حيث خاض أكثر من 340 مباراة وسجل 61 هدفاً، منها 10 أهداف مع المنتخب المغربي وصنع نحو 62 تمريرة حاسمة، ليظل الخيار الأفضل عالمياً في مركزه.

3. إسماعيل صيباري «55 مليون يورو»

فرض النجم المغربي إسماعيل صيباري نفسه كإحدى ركائز بايرن ميونخ الألماني، بعد صفقة انتقال مميزة، قادماً من آيندهوفن الهولندي بقيمة 50 مليون يورو، وقفزت قيمته بفضل مرونته الفائقة في اللعب بمراكز هجومية متعددة وصناعته المستمرة للفارق في المباريات الكبرى، حيث سجل 46 هدفاً منها 6 أهداف مع منتخب أسود الأطلس وصنع لزملائه 24 تمريرة حاسمة، ليصبح أحد ألمع الأسماء العربية في الملاعب الألمانية.

4. عمر مرموش «50 مليون يورو»

يقود المهاجم المصري عمر مرموش الخط الأمامي لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بعد انتقاله من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 75 مليون يورو، وتأتي قيمته الحالية مدفوعة بحسه التهديفي الرفيع وسرعته الفائقة في المساحات، مكللاً مجهوداته الهجومية الكبيرة طول مسيرته مع مختلف الأندية والمنتخب بإحرازه 82 هدفاً وتقديمه 39 تمريرة حاسمة في الملاعب الأوروبية والدولية.

5. إبراهيم مازة «45 مليون يورو»

حجز الجزائري الشاب إبراهيم مازة لاعب فريق نادي باير ليفركوزن الألماني مكاناً ثابتاً كأحد أغلى صناع اللعب الواعدين في أوروبا بعد انتقاله من هرتا برلين، ارتفعت قيمته السوقية بشكل قياسي نتيجة مهاراته الفردية الاستثنائية ورؤيته الثاقبة للملعب التي يخدم بها خطط ناديه ومنتخب محاربي الصحراء، حيث نجح رغم صغر سنه في تسجيل 16 هدفاً وصناعة 14 تمريرة حاسمة.

6. ريان آيت نوري «40 مليون يورو»

فرض الظهير الأيسر الجزائري نفسه كأحد الحلول العصرية في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد انتقاله قادماً من وولفرهامبتون في صفقة بلغت 43 مليون يورو، وتعود قيمته المرتفعة إلى ندرة جودة الأظهرة الفعالة هجومياً في الملاعب العالمية، إذ ترجم مقدراته بتسجيل 15 هدفاً طول مسيرته الاحترافية، وتقديم 19 تمريرة حاسمة لزملائه، ما جعله اسماً لا غنى عنه في تشكيلة البريميرليغ.

7. بلال الخنوس «35 مليون يورو».

أثبت صانع الألعاب المغربي الواعد بلال الخنوس قيمته العالية كأحد الأوراق الرابحة في نادي شتوتغارت الألماني، ويرجع ارتفاع قيمته التنافسية إلى صغر سنه ونظرته الهندسية الاستثنائية لربط الخطوط داخل الملعب، حيث يمتلك النجم الشاب سجلاً رقمياً واعداً بإحراز 17 هدفاً وصناعة 25 تمريرة حاسمة، وهو ما يمنحه هامش تطور هائلاً يضعه تحت أنظار كبار أندية القارة العجوز باستمرار.

8. إبراهيم دياز «35 مليون يورو»

حافظ النجم الدولي المغربي إبراهيم دياز على مكانته داخل تشكيلة نادي ريال مدريد الإسباني المزدحمة بالنجوم، ورغم ملامسة قيمته السوقية سابقاً حاجز 60 مليون يورو، فإن استقراره عند 35 مليوناً يرجع فقط لنظام المداورة التكتيكية؛ إلا أن جودته التهديفية تظل حاضرة بقوة بتسجيله 57 هدفاً وصناعته 39 تمريرة حاسمة طول مشواره الحافل بالألقاب المحلية والقارية.

9. نائل العيناوي «30 مليون يورو»

قاد لاعب الوسط المغربي الواعد نائل العيناوي بورصته الشخصية للارتفاع بشكل ملحوظ إثر تألقه المستمر رفقة نادي لايبزيغ الألماني، وتأتي قيمته التسويقية مدفوعة بقدراته البدنية الفائقة في افتكاك الكرة من الخصوم وبناء اللعب السريع، حيث أسهم بفضل أدواره التكتيكية المحورية في تسجيل 16 هدفاً وتقديم 6 تمريرات حاسمة ليصبح إحدى ركائز المستقبل للمنتخب المغربي.

10. أمين غويري «28 مليون يورو»

يمضي المهاجم الجزائري الدولي بثبات كعنصر هجومي موثوق مع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ويعود الحفاظ على قيمته السوقية المرتفعة إلى حاسته التهديفية ومرونته التكتيكية العالية في اللعب كمهاجم صريح أو جناح، حيث يمتلك سجلاً هجومياً مميزاً وقوياً نجح خلاله في إحراز 95 هدفاً في مسيرته الاحترافية منها 11 هدفاً مع المنتخب الجزائري.

100

حلق النجم المغربي ذو الـ 18 عاماً أيوب بوعدي عند قيمة 80 مليون يورو إثر صفقة بلغت 100 مليون يورو شاملة الحوافز المادية لمانشستر سيتي؛ وبسبب أدواره الدفاعية الصرفة في 72 مباراة لم يسجل أهدافاً مكتفياً بصناعة 4 تمريرات حاسمة.

61

يستند أسد الأطلس أشرف حكيمي في تألقه لثبات مستواه العالمي مع باريس سان جيرمان، حيث نجح طول مسيرته رفقة الأندية والمنتخب في إحراز 61 هدفاً منها 12 هدفاً مع المنتخب.

44

رسخ نجم بايرن ميونخ الجديد إسماعيل صيباري بعد صفقة انتقال مميزة من آيندهوفن الهولندي جودته في الثلث الهجومي بالبصم على 44 هدفاً مع الأندية والمنتخب.

75

استقر النجم المصري عمر مرموش في توتنهام الإنجليزي بقيمة 50 مليون يورو، تزامناً مع صفقة انتقال إجمالية قُدرت بنحو 75 مليون جنيه استرليني.

17

حجز اللاعب إبراهيم مازة مكاناً ثابتاً في قائمة الصفوة بفضل مستوياته اللافتة، حيث نجح في مسيرته الاحترافية رغم صغر سنه في تسجيل 16 هدفاً.



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اللاعب: أيوب بوعدي

العمر: 19 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي الحالي: مانشستر سيتي الإنجليزي

المركز: وسط

القيمة السوقية: 80 مليون يورو

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اللاعب: أشرف حكيمي

العمر: 28 عاماً

الجنسية: المغرب

المركز: ظهير أيمن

النادي الحالي: باريس سان جيرمان

القيمة السوقية: 80 مليون يورو

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اللاعب: إسماعيل صيباري

العمر: 25 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي الحالي: بايرن ميونخ الألماني

المركز: وسط هجومي

القيمة السوقية: 55 مليون يورو

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اللاعب: عمر مرموش

العمر: 27 عاماً

الجنسية: مصر

النادي الحالي: توتنهام هوتسبير الإنجليزي

المركز: مهاجم

القيمة السوقية: 50 مليون يورو

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اللاعب: إبراهيم مازا

العمر: 21 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي الحالي: باير ليفركوزن الألماني

المركز: وسط هجومي

القيمة السوقية: 45 مليون يورو

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اللاعب: ريان آيت نوري

العمر: 25 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي الحالي: مانشستر سيتي الإنجليزي

المركز: ظهير أيسر

القيمة السوقية: 40 مليون يورو

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اللاعب: بلال الخنوس

العمر: 22 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي الحالي: شتوتغارت الألماني

المركز: وسط

القيمة السوقية: 35 مليون يورو

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اللاعب: إبراهيم دياز

العمر: 27 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي الحالي: ريال مدريد الإسباني

المركز: وسط هجومي

القيمة السوقية: 35 مليون يورو

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اللاعب: نائل العيناوي

العمر: 25 عاماً

الجنسية: المغرب

النادي الحالي: لايبزيغ الألماني

المركز: وسط

القيمة السوقية: 30 مليون يورو

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اللاعب: أمين غويري

العمر: 26 عاماً

الجنسية: الجزائر

النادي الحالي: أولمبيك مارسيليا الفرنسي

المركز: مهاجم

القيمة السوقية: 28 مليون يورو

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جودة التكوين

إن الطفرة المالية التي تشهدها بورصة اللاعبين العرب ليست مجرد ضربة حظ أو فقاعة إعلامية عابرة، بل هي اعتراف حقيقي بجودة التكوين الكروي والصلابة الذهنية التي باتت تتمتع بها المواهب العربية، فالأرقام الرسمية المليونية الموثقة تعكس تحولاً جذرياً في نظرة كبار أندية أوروبا، وتؤكد أن اللاعب العربي أصبح اليوم ركيزة استثمارية فائقة القيمة بضمانات فنية طويلة الأمد.