هالاند ومبابي يقودان ثورة السرعة الكروية





سجلت منافسات بطولة كأس العالم 2026، أرقاماً قياسية استثنائية في السرعة الميدانية للاعبين، متجاوزة المعدلات التاريخية المعتادة في النسخ السابقة ومبرزة التحول البدني والتكتيكي الكبير الذي تطغى عليه عناصر السرعة والانفجارية في كرة القدم الحديثة. ووفقاً للإحصائيات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA "، تصدر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي قائمة أسرع لاعبي المونديال بسرعة بدنية خيالية بلغت 37.61 كيلومتراً في الساعة، مؤكداً علو كعبه كأحد أكثر المهاجمين حسماً وقدرة على اختراق الدفاعات عبر المساحات المفتوحة.

ولم تقتصر هذه القائمة القياسية على أسماء الهجوم التقليدية فقط، بل شهدت تواجد أجنحة ومدافعين أظهروا قدرات بدنية هائلة؛ حيث حل السويدي أنتوني إيلانغا في المركز الثاني برصيد 37.16 كيلومتراً في الساعة، تلاه المدافع الهولندي ميكي فان دي فين بـ 36.77 كيلومتراً في الساعة، ثم الأسترالي جوردان بوس الذي سجل 36.67 كيلومتراً في الساعة. كما واصل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند تحطيم الأرقام بحلوله خامساً بسرعة وصلت إلى 36.52 كيلومتراً في الساعة، متبوعاً بالمدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف بـ 36.46 كيلومتراً في الساعة.

واكتملت القائمة بعناصر هجومية ودفاعية بارزة أخرى؛ إذ جاء الفرنسي برادلي باركولا سابعاً بسجل 36.32 كيلومتراً في الساعة، يليه الإنجليزي جيد سبينس بـ 36.22 كيلومتراً في الساعة، ثم الفرنسي ثيو هيرنانديز بسرعة 36.17 كيلومتراً في الساعة، بينما حل البرتغالي نيلسون سيميدو في المركز العاشر بسرعة بلغت 35.90 كيلومتراً في الساعة. وتؤكد هذه البيانات التقنية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاعتماد المباشر للفرق الكبرى على التحولات السريعة والانقضاض البدني كركيزة أساسية وصانع فارق حقيقي في المواجهات عالية المستوى.