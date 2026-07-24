يامال وهالاند يتصدران القيمة السوقية لنجوم كرة القدم





سجلت القيمة السوقية لنجوم كرة القدم العالمية محطة تاريخية غير مسبوقة عقب التحديث الأخير لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص، إذ قفزت القيمة السوقية لكل من الإسباني لامين يامال والنرويجي إيرلينغ هالاند بمقدار 20 مليون يورو لتصل إلى 220 مليون يورو لكل منهما.

ويعود هذا الارتفاع القياسي إلى الأداء الاستثنائي للثنائي خلال منافسات كأس العالم 2026؛ حيث واصل يامال كتابة التاريخ بقيادة منتخب إسبانيا للتتويج باللقب العالمي، بينما قدّم هالاند عروضًا تهديفية مذهلة برفقة النرويج برصيد 7 أهداف وقادهم للوصول إلى ربع النهائي.

وتؤكد هذه الأرقام تحول مركز القوة في القيمة المالية للاعبين نحو الجيل الجديد، متجاوزة كافة الأرقام القياسية المسجلة في تاريخ اللعبة.

و بمراجعة السجل التاريخي للأرقام القياسية للقيمة السوقية، كان البرازيلي نيمار دا سيلفا أول من شق الطريق ونشر ثورة الأرقام الفلكية حين أصبح اللاعب الأغلى في تاريخ اللعبة بانتقاله إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، ووصلت قيمته السوقية حينها إلى 180 مليون يورو، وهو الرقم الذي تساوى فيه مع ليونيل ميسي وكيليان إمبابي في فترات ذروتهم.

إلا أن الوصول إلى حاجز 220 مليون يورو يمثل معيارًا جديدًا لم يسبق لأي لاعب الوصول إليه في تقييمات "ترانسفير ماركت"، متجاوزًا حقبة ميسي ورونالدو ونيمار، ومُزيحًا كيليان إمبابي إلى المركز الثالث بقيمة 200 مليون يورو.

وعلى صعيد مستقبل يامال في برشلونة، تعزز هذه القيمة التاريخية من مكانته كحجر الزاوية للمشروع الكروي في "كامب نو". إذ تُدرك إدارة برشلونة أن النجم الشاب صاحب الـ19 عامًا، الذي جمع بين لقبي أمم أوروبا وكأس العالم، هو الواجهة الإعلامية والرياضية الأولى للنادي.

وتعمل الإدارة الكتالونية على حصانة عقد يامال بشرط جزائي تعجيزي وتحسين بنوده المالية لتجنب أي محاولات إغراء من أندية كبار أوربا، مؤكدين أن خطط النادي المستقبلية تدور بالكامل حول استمرار الجناح الإسباني لقيادة الحقبة الجديدة للعملاق الكتالوني.

في المقابل، تشهد أروقة سوق الانتقالات تساؤلات كبرى حول إمكانية قيام ريال مدريد بضم إيرلينغ هالاند رغم قيمته السوقية الفلكية. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في قيمة مهاجم مانشستر سيتي، إلا أن ريال مدريد لا يزال يمتلك القوة المالية والمرونة الاقتصادية التي تجعله قادرًا على حسم الصفقات الكبرى، إضافة إلى الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب مع النادي الإنجليزي والذي يُسهل التفاوض في حال رغبة اللاعب بالانتقال.

وتؤكد التقارير أن ريال مدريد يراقب وضع الهداف النرويجي عن قرب لخلق خط هجوم خرافي يجمعه مع إمبابي وبيلينغهام، مستفيدًا من القوة الجاذبة للنادي الملكي التي لا تتأثر عادة بالارتفاع القياسي في القيم السوقية للاعبين.