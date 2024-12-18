شرودر: «الثالث» لن يغير أهدافنا في الدوري

أكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر أن احتلال فريقه المركز الثالث بنهاية الجولة العاشرة من دوري المحترفين لن يغريه بتغيير الأهداف التي وضعها في بداية الموسم، مشيراً إلى أنها خطوة جيدة تؤكد العمل الذي يقوم به الفريق وأن ما يهمه أكثر هو الحفاظ على هذا التصاعد في الأداء.

وكان شرودر أثار الجدل بالكشف عن أن هدف النصر في دوري أدنوك للمحترفين هو أن يكون ترتيب الفريق في نهاية الموسم من بين الـ6 الأوائل، ورغم إظهار العميد قدرات تؤهله للمنافسة على أحد المراكز من بين الثلاثي الأول رفض المدرب الهولندي تغيير موقفه وتمسك بأن المركز السادس سيكون مرضياً له ولفريقه.

وقال شرودر لـ:«البيان»: «المركز الثالث بعد 10 جولات نتيجة جيدة ويعكس حجم الجهود التي يبذلها الفريق وما يهمنا أن نواصل العطاء والنتائج الجيدة، وتلك التفاصيل هي التي تساعدنا على الحفاظ على الاستقرار، وبالتالي علينا التركيز على ما نقدمه داخل الملعب في كل مباراة وكل أسبوع للوصول إلى هذا المستوى، وبالنسبة لي، فإن أهم شيء هو أن نفعل ذلك في التدريبات، وإذا فعلنا ذلك في التدريبات، يمكنك القيام بذلك أيضاً في المباراة، لذلك يتعين علينا أن نكون منضبطين للغاية ومركزين في تدريباتنا، ومن ثم يمكن أن يكون الأداء على هذا المستوى».

وأضاف: يمكننا أن نستمتع بمشاهدة الجدول ليوم واحد فقط، ثم سنلقي نظرنا جانباً بعيداً عنه لأنه غير مهم في الوقت الحالي، وبعد ذلك يتعين علينا الاستمرار في العمل والقتال للحفاظ على هذا الأداء ويجب ألا ننسى من أين أتينا وأين وصلنا، في مثل هذا الوقت من العام الماضيـ كنا في المركز 12 والآن نحن الثالث في الجدول.

وتابع: أنا فخور باللاعبين وبالعمل الذي يقومون به ويظهرونه في الملعب، وأعتقد أن الطريقة التي نلعب بها تجعلنا نستحق أن نكون ضمن المراكز الستة الأولى، وهذا هدفنا، وكما شاهدتم الهدف الذي سجله علي مبخوت كان رائعاً، فهو يجسد أسلوبنا الهجومي وأن ننهي الهجمة بتلك الطريقة كان لقطة مدهشة من مبخوت.

حرص

وعن نجاحه في استعادة التوازن لخط الدفاع، قال شرودر: «ربما يكون من المبكر الحكم بأن الدفاع تحسن، ولكن أعتقد أننا نحرص على اللعب بطريقة هجومية ونحاول في الوقت نفسه إيجاد التوازن في الدفاع، في المباراة الأخيرة نجحنا في تحقيق هذا التوازن بشكل جيد رغم أننا لم نستغل الكثير من الفرص. نحرص دائماً على إيجاد طريقة لتطوير الهجوم والدفاع معاً، وأمام خورفكان كان الأمر جيداً للغاية».

وحول ما إذا كان الفريق يفكر في استقطاب لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ألمح شرودر إلى عدم إجراء تعديلات على قائمة الفريق مثلما فعل ذلك في الموسم الماضي، ثم قال مازحاً: إذا أتيحت لنا فرصة التعاقد مع ميسي سيكون الأمر جيداً».

وأوضح شرودر أن النصر قدم مستوى رائعاً أمام خورفكان حيث سيطر على المباراة طيلة الـ90 دقيقة وسيطر عليها بالطول والعرض، واصفاً أداء فريقه بالممتع بفضل التزام اللاعبين بأدوارهم على أرضية الملعب، وأضاف: كنا نشعر بالضغط قبل المباراة بما أن الجميع كانوا يتحدثون عن الفوز للتقدم إلى المركز الثالث، ولكننا كنا نطمح للفوز من أجل الثلاث نقاط وليس من أجل جدول الترتيب، هذا ليس مهماً في الوقت الحالي، عندما نكون في المركز الثالث يبدو الأمر جيداً بالنسبة للمشجعين وللإدارة التي ستكون فخورة بالعمل الذي نقوم به.



