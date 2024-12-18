«الظاهرة» رونالدو يترشح لرئاسة اتحاد الكرة البرازيلي

أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو «الظاهرة»، ترشحه رسمياً لانتخابات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لخلافة الرئيس الحالي إدنالدو رودريغيس، الذي تنتهي ولايته في مارس 2026، لكن الانتخابات ستجرى قبل 12 شهراً أي بعد 3 أشهر.

وقال النجم البرازيلي البالغ 48 عاماً، كرة القدم البرازيلية هي التي فتحت لي الأبواب أمام العالم أجمع، ليس كلاعب، لا أتحدث عن قصتي، كرة القدم لدينا أكبر بكثير مني، أتحدث عن ارتداء القميص الأصفر والوزن الذي يحمله.

وأضاف المتوج بكأس العالم عامي 1994 و2002: نعم، ما زلنا المنتخب الوحيد الذي فاز بكأس العالم خمس مرات، ولكن في الوقت الحالي، حتى مفهوم التميز لدينا أقل بكثير من إمكاناتنا، هل فقدنا الجوهر؟ ماذا ضاع أيضاً؟ لا أستطيع العودة إلى الميدان كما طلب مني الكثير منكم، وبصراحة، لا أعتقد حتى أن أكبر هزائمنا في السنوات الأخيرة كانت على أرضية المستطيل فقط، يتعين علينا أن ننظر خارج دائرة الضوء، إلى داخل المؤسسات، إلى عقلية الرياضيين لدينا.