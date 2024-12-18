النني لـ «البيان»: سعيد بالجزيرة والحياة رائعة في أبوظبي

أكد المصري محمد النني لاعب وسط الجزيرة، أنه «مبسوط» مع فريقه الذي انضم إلى كشوفاته في فترة التعاقدات الصيفية الأخيرة قادماً من آرسنال الإنجليزي في صفقة داوية أحدثت العديد من ردود الأفعال الإيجابية وسط جماهير النادي.

وقال النني فلـ «البيان»، إنه يشعر بسعادة كبيرة وفخور بأن يكون أحد عناصر «فخر أبوظبي»، ذاكراً أنه يأمل تقديم تجربة ناجحة معه تلبي طموحات الجماهير، مؤكداً أنه يشعر بسعادة أكبر أيضاً لأنه يعيش في مدينة مثل أبوظبي، وأضاف: أبوظبي مدينة رائعة وجميلة وتتوفر بها كل مقومات الحياة، بجانب الأمن والأمان، كل ما يحتاج إليه الإنسان يجده في أبوظبي، انسجمت معها سريعاً وبكل سهولة، كما هو الحال في الإمارات بشكل عام، أعتقد أن حياتي أصبحت أجمل، كما أن الإمارات بلد عربي مثل بلدي مصر، وهناك الكثير من الأشياء المشتركة والتقارب الكبير بين البلدين، وبالتالي مثل أي مواطن مصري يعيش في أبوظبي أو بقية إمارات الدولة لم أشعر أنني غريب أو أحتاج إلى وقت حتى أتعرف على مكاني الجديد، يكفي الإمارات فخراً أن كل جنسيات العالم تعيش على أرضها.

وأضاف النني: من الأشياء الملفتة، أن الجميع يتعامل باحترام ويقابلك بالابتسامة، عندما أذهب إلى مكان أجد ترحيباً كبيراً من جماهير نادي الجزيرة والجماهير العاشقة لكرة القدم، صراحة المقابلة دائماً تكون طيبة وكلها أشياء زادت من حبي للإمارات، وأكدت أنني اتخذت القرار الصحيح بالانضمام إلى فريق الجزيرة.

وعن تجربته في ملاعب الإمارات، أوضح، إنه راض على المستوى الذي قدمه مع الفريق حتى الآن، وأضاف: أصبحت لاعباً في الجزيرة حتى أساعد زملائي اللاعبين في تحقيق النتائج التي يتطلع إليها جمهور وإدارة النادي والجهاز الفني، وأتمنى أن أتحسن في مستواي وأصل إلى 100 % من العطاء لخدمة الشعار الذي أرتديه.

نتائج مرضية

وعاد نجم الجزيرة وقال إن الأهم من مستواه الشخصي، أن يحقق الفريق بشكل جماعي النتائج المرضية، لأن الهدف الأسمى، انتصارات النادي وليس تألق اللاعب، مشيراً إلى أن أكبر الصعوبات التي واجهته في تجربته الجديدة كانت حرارة الطقس مع بدايات انضمامه للفريق، وقال إن التأقلم على الأجواء كان صعباً على خلفية الطقس البارد الذي اعتاد عليه مع ناديه السابق آرسنال الإنجليزي في رحلة استمرت 8 سنوات.

وشكر محمد النني، جماهير الجزيرة على الدعم، وأبدى أسفه على النقاط التي خسرها الفريق في مباريات الدوري السابقة، مؤكداً أن مشوار الموسم ما زال طويلاً، وأن الفرصة متاحة للتعويض وإرضاء الجماهير، وقال: نحتاج إلى دعم الجماهير والفرصة متاحة لتعويض النقاط متمنياً أن يقف الجمهور بقوة مع زملائه اللاعبين لتقديم الدعم المعنوي.