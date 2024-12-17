مشاركة إماراتية متميزة في «النخبة الآسيوية»

اعتمدت إدارة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، محمد عبدالله حسن، وحسن المهري، وزايد داوود، ضمن محاضري حكام النخبة الآسيوية وذلك لاجتيازهم بنجاح عملية التقييم التي أجريت بعد مشاركتهم في دورة المحاضرين التي عقدت في مقر الاتحاد القاري في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الماضي، وجاء اعتماد الحكام الدوليين السابقين، محمد عبدالله حسن، وحسن المهري ضمن المحاضرين الفنيين، فيما تم اعتماد زايد داوود ضمن محاضري اللياقة البدنية.

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي قد نظمت دورة محاضري الحكام النخبة بهدف تعزيز قدرات الاتحادات الوطنية الأعضاء.