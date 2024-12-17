أدريانو يودّع كرة القدم في ملعب ماراكانا

أسدل مهاجم منتخب البرازيل وإنتر الإيطالي السابق أدريانو، الذي أطلق عليه خلال مسيرته لقب «الإمبراطور»، الستار على مسيرته في ملاعب كرة القدم رسمياً، أول من أمس، بمباراة استعراضية في معقل فلامنغو، النادي الذي بدأ فيه مشواراً كان يعتبر واعداً في يوم من الأيام، وانتهت المباراة التكريمية التي أقيمت على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو بفوز «أساطير فلامنغو» على «أصدقاء إيطاليا» بنتيجة 4 - 3، وسمحت هذه المباراة لأدريانو بتوديع رسمي، بعد ثمانية أعوام من آخر مباراة رسمية له، بمشاركة العديد من عظماء البرازيل، مثل المهاجم روماريو، وحارس المرمى جوليو سيزار، كما رافق اللاعب الذي خاض 48 مباراة دولية ابنه أدريانينيو على أرض الملعب.