مروان أزرقان لـ«البيان»: نجوت من الموت مرتين

كشف الهولندي مروان أزرقان ذو الأصول المغربية، لاعب النصر، عن نجاته من الموت مرتين آخر 3 سنوات بسبب تعرضه لإصابتين في الرأس، الأولى مع ناديه الأسبق إكسيلسيور، والثانية مع فريقه السابق أوتريخت، والتي أبعدته عن الملاعب لمدة 52 يوماً وهي الإصابة التي تعرض لها في مثل هذا اليوم (17 ديسمبر) من العام الماضي، عندما اصطدم بشكل عنيف مع لاعب آخر خلال مباراة أوتريخت أمام ضيفه فالفيك في الدوري الهولندي، وتسببت له الإصابة في ارتجاج في المخ، بعدما سقط على الأرض بلا حراك قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

تعافى أزرقان نهائياً من تلك الإصابات واستأنف نشاطه الكروي، واستعاد تألقه في الملاعب الهولندية قبل الانتقال للنصر بداية الموسم الحالي، لكنه لم ينس تلك اللحظات التي وصفها بأسوأ ما واجهه في حياته، وقال لـ«البيان»: إنها ذكرى سيئة، لقد نجوت من الموت بأعجوبة مرتين، كنت محظوظاً بتلقي العلاج في الوقت المناسب.

وغاب أزرقان عن مباراة فريقه أمام خورفكان أول من أمس لحساب الجولة 10 من دوري أدنوك للمحترفين، بسبب إصابة عضلية بسيطة وهو يستعد للعودة قبل مواجهة شباب الأهلي في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 23 ديسمبر الجاري.

وأعرب أزرقان عن سعادته بصعود النصر إلى المركز الثالث قبل توقف الدوري بسبب مشاركة الأبيض في «خليجي 26»، الأمر الذي سيمنح اللاعبين شحنة معنوية كبيرة للعمل أكثر لحصد المزيد من الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب، موضحاً أن فريقه بإمكانه الحفاظ على مكانه ضمن ثلاثي الصدارة بشرط الاستمرار على الأداء نفسه في جميع المباريات، وقال: المركز الثالث مكافأة للجهود التي نبذلها منذ فترة التحضيرات، لقد أضعنا بعض النقاط، ولكن المهم أن نحافظ على التركيز واللعب بروح قتالية، لقد أظهرنا مستويات جيدة ونستحق ما وصلنا إليه.

وأضاف: الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى، ونسير وفقاً لما نخطط له، كلما نتقدم خطوة نتطلع إلى الخطوة التالية بثقة أكبر، ومتحمسون لتحقيق المزيد من النتائج الجيدة في جميع المسابقات.

أجواء ممتازة

ووصف أزرقان أجواء النصر بالممتازة، وأنه سعيد باللعب في صفوفه، كما أنه سعيد بالعيش في دبي التي يتلاءم أسلوب الحياة فيها مع نمط الحياة في أوروبا، وقال: دبي رائعة حقاً، نشعر فيها بالأمان، كل ما نتمناه يمكننا أن نجده بسهولة.

وعن خسارة مكانه ضمن التشكيلة الأساسية، أكد أزرقان أنه دخل الموسم بشكل جيد واستطاع أن يفرض نفسه في الفريق قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن الجولة الخامسة ضد عجمان ورغم تعافيه إلا أنه لم ينجح فيما بعد في الحفاظ على اسمه ضمن التشكيلة الأساسية، وقال في هذا السياق: أنا بصدد بذل المزيد من الجهد لاستعادة مكاني، ولكن في النهاية هذه اختيارات المدرب الذي يحرص على اختيار أفضل العناصر التي تؤدي دورها وفقاً لرؤيته للمباراة، نحن جميعاً في خدمة الفريق وكل لاعب منا يحاول تقديم أفضل ما لديه.

وعن المنتخب الذي يشجعه (هولندا أم المغرب)، قال أزرقان: أشجع المنتخبين وأشعر بالانتماء إليهما، لقد لعبت مع هولندا في المنتخبات المراحل السنية ومنتخب الشباب تحت 19 عاماً، وكنت قريباً لتمثيل المغرب أيضاً.

وصرح أزرقان أنه فخور بما حققه منتخب المغرب في مونديال قطر، مشيراً إلى أن أسود الأطلس صنع المعجزة وأظهر أنه منتخب كبير ويملك لاعبين على مستوى عال وأسماء كبيرة في كرة القدم الأوروبية، وقال: كل لاعب من أصول مغربية يحلم باللعب لأسود الأطلس.

بدأ أزرقان مسيرة الكروية مع نادي فينورد، قبل أن ينضم لصفوف ناك بريدا الهولندي، ثم عاد لفينورد، قبل أن يلتحق في ما بعد بصفوف نادي إكسيلسيور، ومنه إلى أوتريخت، الذي لعب له في الموسم الماضي.