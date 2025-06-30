عودة سهيل المطوع إلى الوصل تشعل مركز حراسة المرمى

أشعلت عودة سهيل المطوع حارس مرمى الوصل، إلى كشوفات فريقه من جديد، بعد انتهاء فترة إعارته إلى دبا الحصن في الموسم الماضي، المنافسة مع زميليه خالد السناني، ومحمد علي والي، على حماية عرين «الإمبراطور»، خلال مشوار الفريق المقبل، بعد أن سطر الثلاثي قصة نجاحه في ملاعب الإمارات بالعرق والجهد والعطاء، وأكد كل منهم قدرته على التألق بين الخشبات الثلاث، وتقديم مستويات متميزة، تسهم في تحقيق الانتصارات للوصل الباحث عن منصات التتويج.

ويتفوق خالد السناني «35 عاماً» بخبرة كبيرة في الملاعب، عمرها 14 موسماً، بدأها مع نادي الجزيرة، والذي انتقل منه إلى الظفرة، ثم انضم إلى الوصل قبل 3 مواسم، ونجح في قيادته إلى ثنائية «الدوري والكأس»، في موسم 2023 - 2024، الذي حقق فيه أيضاً نجاحاً شخصياً، بنيله جائزة القفاز الذهبي، المقدمة من رابطة المحترفين، كأفضل حارس مرمى في الموسم، وخلال مسيرته في دوري المحترفين، شارك السناني في 176 مباراة، فيما دافع عن قميص الإمبراطور خلال النسخة الأخيرة في 19 مباراة، ويعتبر من أفضل الحراس في الساحة، ويمتلك حظوظاً كبيرة في المحافظة على موقعه، باعتباره الحارس الأول للفريق في الموسم الأخير، والأكثر خبرةً.

ويبرز محمد علي والي «27 عاماً»، والذي تعاقد معه الوصل في صيف 2021، قادماً من نادي العروبة، في صفقة انتقال حر، ويبلغ إجمالي مشاركاته في الدوري 17 مباراة، بدأها بموسم 2021 - 2022، بظهوره في 9 مباريات، وغاب تماماً في الموسم الثاني له عن الظهور، وبعده شارك في مباراة واحدة، لكنه لم يستسلم، وحافظ على جاهزيته، حتى قدم له الجهاز الفني الفرصة في الجولة 19 من الموسم الماضي أمام عجمان، والتي أكد عبرها قدرته على التألق، بتقديم مستوى متميز، ليواصل أساسياً في 7 مباريات، استقبلت خلالها شباكه 6 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في مباراتين، ما يزيد من فرص إمكانية استمراره في حماية العرين خلال الموسم الحالي.

فيما يأتي سهيل المطوع «25 سنة»، من الصفوف الخلفية، متسلحاً بتجارب قوية وصعبة خارج ناديه، بدفاعه عن قميص نادي الإمارات في موسمين معاراً من ناديه، والدفاع عن شعار دبا الحصن في الموسم الأخير، بعد أن جدد النادي إعارته إلى نادٍ صاعد جديد، وعلى الرغم من أن تجاربه الثلاث انتهت بهبوط الإمارات في الموسمين السابقين، ودبا الحصن في الموسم الأخير، لكنه قدم مستويات متميزة، وظل الحارس الأول في الناديين، وتُوج في العديد من جولات الدوري بجائزة أفضل حارس مرمى، ويمتلك المطوع 57 مباراة في سجله بالدوري، منها 21 مباراة في الموسم الأخير، ما يؤكد جاهزيته الفنية للمشاركة أساسياً.

وقياساً بقدرات الثلاثي، ومسيرة التطور المستمر التي يتمتع بها كل لاعب، مع رغبتهم في المشاركة والدفاع عن قميص «الإمبراطور»، وتحقيق الإنجازات معه، يبدو واضحاً أن المنافسة ستكون على أشدها بينهم خلال الفترة المقبلة، بعد أن أكدت التجارب السابقة، أنهم مؤهلون جميعاً لصفة «الحارس الأول».