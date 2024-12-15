محمد صلاح ينعى الممثل المصري نبيل الحلفاوي

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر (الفراعنة) رسالة حزينة، نعى بها الممثل المصري القدير نبيل الحلفاوي الذي توفي، اليوم الأحد.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) "البقاء لله في وفاة الفنان المحترم نبيل الحلفاوي"، مضيفا "هتوحشنا يا قبطان".

وأرفق نجم ليفربول الإنجليزي برسالته صورة للممثل الراحل بالأبيض والأسود.

وتوفي نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عاما، اليوم الأحد، نتيجة أزمة صحية حادة ومشكلات في الصدر.

واشتهر الحلفاوي بأداء الأدوار العسكرية في عدد من الأفلام الشهيرة مثل الطريق إلى إيلات، وكذلك مسلسل رأفت الهجان الذي تم عرضه في ثلاثة أجزاء خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.