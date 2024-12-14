المقبالي: تدربنا على ركلات الترجيح وزملائي ساعدوني

عاش لاعبو شباب الأهلي وجمهورهم، أجواء احتفالية رائعة بعد التتويج بكأس سوبر إعمار مساء أول من أمس، بالفوز على الوصل بركلات الترجيح 4 ـ 1، وأعرب حمد المقبالي حارس مرمى شباب الأهلي، عن فخره بالمساهمة في تحقيق إنجاز سوبر إعمار، وكشف عن تدريبات جيدة خضع لها فريقه قبل لقاء الوصل، مؤكداً أن كرة القدم تعتمد على استغلال الفرص، وهو ما نجح بتحقيقه عندما حصل على فرصة المشاركة أمام عجمان، وحرص على تقديم أفضل ما لديه حتى ينال شرف الدفاع عن عرين «الفرسان»، وتوجه بالشكر إلى زملائه الحراس حسن حمزة وراكان المنهالي، على مساندته ودعمه، وشكر أيضاً مدرب حراس المرمى، والحارس الكبير ماجد ناصر، الذين كانوا دائماً مصدر دعم وتشجيع له.

وقال: «مباراة السوبر، أوفت بوعودها من قبل الطرفين، وكنا نتوقع أي سيناريو في نهاية مباراة السوبر لذا تدربنا على ركلات الترجيح، إلا أنني شعرت بالخوف قبل تنفيذها، ولكن عندما توجهت إلى مقاعد البدلاء، قام المدرب وجميع زملائي بتحفيزي وتشجيعي، وتمكنت من التعامل الجيد مع الضغوط بعد هدف التعادل في الثواني الأخيرة، وساعدني أيضاً، حالة الهدوء والتماسك الواضح من زملائي اللاعبين، والفوز بركلات الترجيح كانت نتيجة عمل جماعي، والحمدلله على تحقيق اللقب الذي كنا نتطلع إليه، وأعتبره هدية بسيطة لجمهور شباب الأهلي، الذي أشكره على دعمه المستمر، وأؤكد لهم أن هذه البطولة هي مجرد بداية، وإن شاء الله نقدم المزيد هذا الموسم.

سعادة

كما أعرب فيدريكو كارتابيا نجم شباب الأهلي، عن سعادته بالفوز بأول ألقاب موسم 2024 ـ 2025، وقال: «أنا سعيد بالاحتفال مع جماهير شباب الأهلي وعائلتي بأول ألقابنا هذا الموسم، خاصة وأن الجميع تابع مدى صعوبة المباراة التي تعتبر ديربي قوياً يجمع بين فريقين كبيرين، واللعب أمام الوصل دائماً ما يمثل تحدياً كبيراً، ولاعبو شباب الأهلي قدموا أداءً مميزاً، واستحقوا هذا الإنجاز الذي سعينا إليه منذ بداية المباراة، وعن شعوره بعد تمكن الوصل من التعادل بركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، قال: «الهدف أثار بعض التوتر بكل تأكيد، ولكن الفريق أظهر ثباتاً انفعالياً كبيراً، وحافظ على تماسكه لحظة تنفيذ ركلات الترجيح، وأشكر جميع زملائي، خاصة الحارس حمد المقبالي، على جهودهم الكبيرة، والتي كان وراء تحقيق فوز مستحق باللقب، وأدعو جمهورنا إلى المزيد من الدعم في كل المباريات، وأهديهم لقب السوبر، ونعدهم بالمزيد من الإنجازات لأنهم يستحقون المزيد من الأفراح».

أصعب اللحظات

وكشف سعيد سليمان، أن لحظة عودة حكم الساحة البولندي سيمون مارسينياك، إلى تقنية الفيديو، واحتساب ركلة جزاء للوصل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، كانت من أصعب اللحظات التي مرت على مدافعي شباب الأهلي، مشيراً إلى أن تسجيل فابيو دي ليما لتلك الركلة، أعاد المباراة إلى نقطة الصفر، لأن الحظوظ في ركلات الترجيح تبقى دائماً متساوية.