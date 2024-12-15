باولو سوزا: حققنا الكأس عن جدارة واستحقاق

عبّر باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالفوز بكأس سوبر إعمار، بعد التغلب على الوصل 4 - 1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، مؤكداً أن الجهاز الفني للفريق يعمل بجد على بناء مجموعة قوية ذات عقلية تنافسية، وقال: التتويج باللقب جاء عن جدارة واستحقاق، لأننا بذلنا مجهوداً جباراً، والمجموعة القوية التي نمتلكها، أظهرت ثقة عالية، وفرضت هويتها في أرضية الملعب.

وأضاف: نبارك للجميع على مجهودهم داخل الملعب، لتأكيد أحقيتهم بهذا اللقب المهم في بداية الموسم، والتأكيد أيضاً على امتلاكهم عقلية قوية، بعدما خاضوا مباراة ضد خصم صعب، ولا يقل قوة عن فريقي، حتى إن المباراة كان من صعب حسمها في الوقت الأصلي، وبالتالي، نحن سعداء للغاية بهذا الإنجاز، لأنه جاء نتيجة جهد جماعي كبير، واللاعبون يستحقون التهنئة بهذا الفوز، بفضل التزامهم وأدائهم المميز».

وعن مجريات المباراة، قال المدرب البرتغالي: «واجهنا خصماً صعباً في البداية، وتجنب الوصل المخاطرة في أول 20 دقيقة من المباراة، بمحاولة لعب الكرات الطولية، ولكننا نجحنا في فرض أسلوبنا تدريجياً بعد أول 15 - 20 دقيقة، ونحن أظهرنا ثقة عالية، وخلقنا فرصاً أفضل للتسجيل، وظهر التناغم بين الرباعي الهجومي وبقية صفوف فريقي بشكل جيد.