خالد الكعبي: مرارة «الكرة» تزيد من حلاوتها

عبر خالد الكعبي المشرف على فريق شباب الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفريق أولى بطولات هذا الموسم، وأكد أن أهمية اللقب وسر الفرحة الكبيرة بالحصول عليه، يكمن في تحقيقه على حسم خصم عنيد وقوي مثل الوصل، ووعد جمهور «الفرسان» بأن يكون القادم أفضل، وشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، على جهودهم الكبيرة بتحضيرهم الجيد قبل المباراة، وعقب التعادل مع خورفكان في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، موضحاً أن شباب الأهلي استحق لقب سوبر إعمار عن جدارة واستحقاق، بعدما تقدم بهدفين نظيفين على الوصل، والذي تعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، مشيراً إلى تأثره وحزنه الشديد على التعادل في الوقت الأصلي للمباراة، خاصة وأن الهدف جاء في وقت قاتل، ولم تكن هناك فرصة للتعويض، وقال: لاعبو شباب الأهلي لم يقصروا في ركلات الترجيح، وكانوا قمة في التركيز، وهذه كرة القدم «مرارتها تزيد من حلاوتها».

من جهته، قال اللاعب حارب عبدالله: أشكر زملائي اللاعبين على أدائهم القوي في مباراة كانت مشحونة من الفريقين، والحمدلله أننا حققنا لقباً مستحقاً في نهاية المباراة التي كانت أصعب لحظاتها عندما تعادل الوصل بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ومع هذا، لم يقصر أحد من زملائي في تسديد ركلات الترجيح، وتألق حارسنا حمد المقبالي في التصدي لركلة نيكولاس خيمينيز، لنحقق لقب السوبر بمسماه الجديد.

وأبدى المهاجم سلطان عادل، سعادته بحصوله على بطولته الأولى مع شباب الأهلي، رغم أنه لم يشارك هذا الموسم للإصابة، مؤكداً أن «الفرسان» فريق بطولات، وأن سيناريو لقاء الوصل جاء شاقاً كما كان متوقعاً، وشدد على أن شباب الأهلي لم يكن يفكر في كيفية تحقيق الفوز بكأس السوبر قبل لقاء الوصل، ولكنه كان يفكر في كيفية الاحتفال والتتويج بالكأس كما تعود دائماً مع جماهيره، فيما أكد زميله عيد خميس أن المباراة لم تكن سهلة، ولكن المهم أن شباب الأهلي حقق اللقب، وأوضح أنه لم يفقد الثقة للحظة في عدم تحقيق البطولة، بعدما اجتهد الجميع في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، ووعد جمهور الفريق بأن فرحة السوبر لن تكون الأخيرة لهم هذا الموسم، لأن الفريق عازم على الوصول إلى منصات تتويج البطولات المنافس على ألقابها.