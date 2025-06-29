برشلونة يُعير مهاجمه أنسو فاتي إلى موناكو

سينتقل المهاجم الإسباني أنسو فاتي إلى موناكو الفرنسي قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ووصل فاتي إلى الإمارة وخضع بالفعل للفحص الطبي الروتيني الذي جاء إيجابياً، وسينضم إلى صفوف موناكو رسمياً اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، ويتضمن عقد الإعارة إمكانية الشراء مقابل مبلغ 11 مليون يورو، وسيتكفل برشلونة بجزء من راتب اللاعب الدولي، في المقابل، خضع لاعب الوسط الفرنسي الدولي السابق بول بوغبا للفحص الطبي، أول من أمس، أيضاً تمهيداً لانتقاله إلى موناكو وذلك بعد أن أنهى فترة إيقافه لمدة 18 شهراً بداعي تناوله المنشطات.

وإذا جاءت نتيجة الفحص إيجابية، فإن بوغبا بطل العالم عام 2018 الذي خاض مع فرنسا 91 مباراة دولية وسجل 11 هدفاً، سيلّحق بفاتي بعقد لسنتين.

وسبق لموناكو أن عزز صفوفه بالمدافع الإنجليزي المخضرم ريد داير بصفقة حرة بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونيخ الألماني. وسيتم تقديم اللاعبين الثلاثة رسمياً 3 يوليو المقبل.