كريم رقيق.. 400 يوم غياب عن الجزيرة

سجل الهولندي كريم رقيق مدافع الجزيرة، أطول فترة غياب عن المشاركة في المباريات الرسمية والدفاع عن قميص ناديه، والتي وصلت إلى 400 يومٍ، بعد غيابه التام في الموسم الماضي، حيث كان آخر ظهور له بشعار «فخر أبوظبي» في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري نسخة موسم 2023 - 2024 أمام العين، والتي كسبها «فخر أبوظبي» 2 - 1، ليختفي بعدها عن الملاعب.

وكان الجزيرة قد تعاقد مع كريم رقيق في يوليو 2023 قادماً من أشبيلية الإسباني بخبرة كبيرة وسمعة طيبة من واقع إمكانياته العالية التي أهّلته للمشاركة مع المنتخب الهولندي الأول، وسبقها اللعب لمنتخب 19 سنة، مع دفاعه عن شعار أندية كبيرة مثل أيندهوفن الهولندي، بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، أولمبيك مارسيليا الفرنسي، هيرتا برلين الألماني، وتمكن الجزيرة من كسب توقيعه بعد منافسة مع عدد من الأندية العربية التي سعت إلى ضمه للكشوفات لكنه اختار «فخر أبوظبي».

ونجح كريم رقيق في إثبات وجوده وأكد أنه صفقة رابحة في موسمه الأول الذي شهد مشاركته في 22 مباراة بمختلف المنافسات المحلية، منها مباراة في كأس رئيس الدولة و3 مواجهات في كأس الرابطة، بينما كان ظهوره الأكثر والأبرز في بطولة الدوري بعدد 18 مباراة، بإجمالي 1779 دقيقة، وحصل على إشادة الجماهير ونيل ثقة الجهازين الفني والإداري للموسم الثاني.

وبعد ختام الموسم قبل الأخير، اختفى المدافع الهولندي من أصول تونسية عن الأنظار، وظهرت أنباء وقتها أفادت بتعرضه للإصابة مع بداية فترة الإعداد، دون أن يكشف النادي حتى الآن عن نوع الإصابة مع عدم مشاركته في أي مباراة بالموسم الماضي، ليكون اللاعب الأجنبي الوحيد الذي غاب موسماً كاملاً رغم استمراره في كشوفات ناديه، وأكدت مصادر أنه ظل موجوداً مع الفريق داخل الدولة، لكنه يتلقى العلاج عن طريق الجهاز الطبي بالنادي ويخضع لتدريبات تأهيل.

موقف غامض

ويبدو موقف النادي غامضاً من كريم رقيق، حيث إن طول فترة غيابه ترجح عدم مواصلته لمشواره والتعاقد مع بديله في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن صبر النادي على لاعبه لفترة طويلة حتى يشفى من الإصابة تذهب في اتجاه المحافظة عليه وإمكانية استمراره بالكشوفات حتى نهاية فترة تعاقده في منتصف العام المقبل، خصوصاً في ظل غياب الأنباء التي تتحدث عن وجود تحركات لدعم صفوف النادي بلاعبين جدد في فترة التعاقدات، ما يجعل كل الخيارات متاحة سواء باستمرار كريم رقيق في الكشوفات أو رحيله عن النادي.