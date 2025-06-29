سالم الدوسري.. قيمة فنية تتجاوز الأرقام

في كل مرة يهز فيها سالم الدوسري شباك خصوم الهلال في كأس العالم للأندية، يروي هدفه حكاية جديدة، تعكس المواقف التي رسخت مكانة الهلال كأحد أبرز الأسماء في الكرة العالمية.

وبينما يحتفل نجم المنتخب السعودي بوصوله إلى هدفه الخامس في البطولة، متصدراً قائمة الهدافين العرب تاريخياً، تتقاطع إنجازاته الفردية مع رحلة الهلال نحو العالمية، كأحد أكثر الفرق الآسيوية حضوراً وتأثيراً في هذا المحفل الكبير.

فلامينغو 2019

في نسخة 2019 من كأس العالم للأندية في قطر، اصطدم الهلال بفلامينغو البرازيلي، في نصف نهائي البطولة، سجل سالم الدوسري أول أهدافه في البطولة، وبرغم أن الهلال خسر اللقاء لاحقاً بنتيجة 3 - 1، إلا أن بصمة الدوسري ظلت خالدة، باعتبارها أول إعلان رسمي عن موهبته في المحفل العالمي.

الجزيرة 2022

في نسخة 2022 من كأس العالم للأندية بالمغرب، دخل الهلال مواجهة عربية خالصة أمام الجزيرة الإماراتي في الدور الثاني من البطولة، أحرز سالم الدوسري هدفه الثاني في تاريخ مشاركاته بالمونديال، وفتح هذا الهدف شهية الفريق نحو انتصار كبير انتهى بنتيجة 6 - 1، في واحدة من أكبر الانتصارات بتاريخ مشاركات الأندية العربية في البطولة.

فلامينغو 2023

في نسخة 2023 بالسعودية، تجدد اللقاء بين الهلال وفلامينغو البرازيلي، في مواجهة الدور نصف النهائي، كان الدوسري على الموعد، ليسجل هدفين من ركلتي جزاء، ويقود الهلال نحو انتصار تاريخي بنتيجة 3 - 2، وبلغ النهائي في واحدة من أقوى نسخ البطولة.

باتشوكا 2025

في نسخة 2025 بأمريكا، ومع وجود زيادة في عدد فرق كأس العالم للأندية، دخل الهلال مواجهته الحاسمة أمام باتشوكا المكسيكي وعينه على التأهل إلى دور الـ 16 أطل الدوسري من جديد، ليعلن نفسه زعيماً للهدافين العرب بلا منازع، بعد أن وقع على هدفه الخامس الرائع في تاريخ مشاركاته بالمونديال، وجاء الهدف ليصعد بالهلال إلى دور الـ 16 ومواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.