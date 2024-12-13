مدافع سيتي ووكر يدعو لاجراءات لمكافحة الاساءة عبر مواقع التواصل

دعا مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر الى اجراءات صارمة لمواجهة الإساءة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعدما تلقى رسالة "بغيضة وعنصرية وتهديدية" عقب الخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي 0-2 ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وخاض ووكر (34 عاما) الدقائق التسعين كاملة من المباراة لكنه لم يتمكن وزملاؤه من تجنّب الخسارة السابعة في آخر عشر مباريات لابطال الدوري الانجليزي في المواسم الأربعة الماضية.

ونشر الدولي الإنجليزي صورة عن الرسالة التي تلقاها على موقع إنستغرام من حساب مجهول الخميس استُخدمت فيها اساءات عنصرية.

وكتب ووكر على حسابيه عبر منصتي إكس وإنستغرام "لا ينبغي لأحد أن يتعرض لمثل هذا النوع من الإساءات البذيئة والعنصرية والتهديدية التي تلقيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ مباراة الليلة الماضية".

وتابع "يجب على إنستغرام والسلطات وقف حدوث هذا من أجل كل من يعاني من هذه الإساءات".

واضاف "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. إلى جماهيرنا، سنواصل العمل كفريق واحد لنكون أفضل، ونتحسن ونتجاوز الأزمة معا".

وبدوره، أدان سيتي الإساءة العنصرية التي تعرّض لها مدافعه الدولي في بيان جاء فيه "يدين مانشستر سيتي بشدّة الإساءة العنصرية التي كان كايل ووكر عرضة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب مباراة الليلة الماضية".

وتابع "نرفض التسامح مع التمييز من أي نوع، سواء كان ذلك في الملاعب أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي".وضمن سياق متصل، ندّدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بالواقعة "تدين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جميع أشكال التمييز.

لا مكان للعنصرية في رياضتنا أو في أي مكان في المجتمع. نشجع أي شخص يسمع أو يرى إساءة عنصرية على الإبلاغ عنها حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابعت "ستدعم الرابطة كايل ووكر والنادي في التصدي للكراهية عبر مواقع التواصل الإجتماعي".