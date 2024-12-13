علي سالمين: ينقصنا كأس السوبر.. وهدفنا إهداء الجماهير اللقب

قال علي سالمين لاعب الوصل إن التجهيزات في الأيام الماضية كانت على أتمّ الاستعداد للمباراة التي يتطلعون من خلالها إلى حصد كأس السوبر، خاصة أنه اللقب الوحيد الذي لم يتوج به فريقه حتى الآن، مؤكداً أن طموحاتهم كبيرة في إحراز الكأس بسلاح العزيمة والإصرار، مع خوض المباراة بتركيز عالٍ، لتحقيق الهدف المنشود، وإهداء الجماهير اللقب.

وأضاف علي سالمين أن شراكة إعمار مع السوبر، هي مثال للترويج للكرة الإماراتية على أعلى مستوى، متمنياً أن يكون الوصل هو أول فريق يتوج بالنسخة الجديدة من البطولة، التي ترعاها شركة إعمار العقارية، خاصة أن كل الأنظار ستتجه اليوم لهذا الحدث.

واختتم علي سالمين أن فريق الوصل تركيزه على جميع البطولات، وسيقدم أفضل ما لديهم لتمثيل الكرة الإماراتية في دوري آسيا للنخبة، مؤكداً ثقته الكبيرة بقدرات وإمكانات جميع زملائه اللاعبين اليوم.