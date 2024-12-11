لابا هداف العين يحطم الأرقام.. 5 «هاتريك» و19 «ثنائية»

بتسجيله «هاتريك» في شباك بني ياس بالجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، حطم المهاجم التوغولي لابا كودجو، هداف نادي العين رقماً جديداً وأصبح أفضل اللاعبين الأجانب الذين حققوا أفضل بداية بتاريخ العين بإحرازه 10 أهداف خلال 5 مباريات، بمعدل هدفين في كل مباراة، ورفع غلته من الأهداف التي سجلها خلال خمسة مواسم إلى 108 أهداف بفارق 13 هدفاً عن الغاني أسمواه جيان هداف الفريق السابق الذي سجل 95 هدفاً في مسيرته مع الفريق البنفسجي، كما بات على بعد 14 هدفاً من «الغزال» أحمد عبدالله هداف العين التاريخي برصيد 122 هدفاً، وخلال مشواره مع العين سجل الهاتريك 5 مرات والسوبر هاتريك 3 والثنائية 19 مرة.

هاتريك

ومنذ ارتدائه للقميص البنفسجي في وقت سابق من عام 2019 سجل لابا (32 عاماً) الهاتريك 5 مرات بالدوري وكانت البداية موسم 2019 ـ 2020 في المباراة التي فاز فيها العين على خورفكان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها اللاعب خلال 46 دقيقة فقط من الدقيقة الرابعة وحتى الدقيقة 51، وفي موسم 2020 - 2021 سجل ثلاثة أهداف على العروبة في 12 دقيقة إذ كان هدفه الأول في الدقيقة 29 والثالث في الدقيقة 43، وفي نفس الموسم سجل الهاتريك الثالث له في الدقائق 31، و49، و90، وفي الموسم الحالي 2024 ـ 2025 أحرز الهاتريك مرتين على مرمى خورفكان في المباراة التي فاز فيها العين بخمسة أهداف مقابل هدف وجاءت أهدافه في الدقائق 55، و61، و73، وأضاف الهاتريك الخامس في مباراة بني ياس بالجولة التاسعة ليقود العين للفوز برباعية نظيفة وجاءت أهدافه الثلاثة في الدقائق 44، و75، و88.

سوبر

ولم يكتفِ لابا بإحراز الهاتريك فقط إذ تجاوزه لتسجيل أربعة أهداف «سوبر هاتريك» في شباك ثلاثة فرق وهي الفجيرة موسم 2019 - 2020 في المباراة التي فاز العين بنتيجة 7 ـ 1، وعلى الجزيرة في المباراة التي حسمها العين لمصلحته بنتيجة 5 ـ 0 موسم 2020 ـ 2021، وعلى الظفرة موسم 2022 - 2023 عندما فاز العين بنتيجة 7 ـ 0 سجل منها أربعة أهداف.

ثنائيات

ويعتبر لابا كودجو، ملك الثنائيات بإحرازه 19 ثنائية بمعدل 4 ثنائيات في شباك خورفكان، و2 في مرمى كل من الوصل، والبطائح، وثنائية واحدة في شباك كل من الظفرة والوحدة، وكلباء، والنصر، وعجمان، والجزيرة، والشارقة، وحتا، والإمارات، وشباب الأهلي، والعروبة، وسجل أكثر الثنائيات في موسم 2022 - 2023، وتبدو الفرصة مواتية للاعب الهداف لتحطيم المزيد من الأرقام في حال استمراره مع الفريق البنفسجي هذا الموسم والمواسم المقبلة.

مهمة

وأكد لابا أن تسجيل الأهداف هي مهمته والمطلوب منه باعتباره مهاجم الفريق، وأرجع تميزه في هذا الأمر إلى الأجواء الإيجابية التي وجدها في العين منذ قدومه قبل خمس سنوات، وقال: وجدت الدعم من الإدارة والجماهير وزملائي، وهذه أجواء محفزة، وساعدني زملائي بالفريق كثيراً ولا يزالون يفعلون حتى الآن، وبالنسبة لي فلا تعنيني الألقاب الشخصية بقدر تطلعي لإسعاد جماهير العين .