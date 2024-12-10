كريم رقيق.. الحاضر الغائب عن تشكيلة الجزيرة

ترك غياب الهولندي كريم رقيق، مدافع الجزيرة، عن المشاركة في مباريات فريقه منذ بداية الموسم الحالي، العديد من علامات الاستفهام وسط جماهير النادي، في ظل الأنباء التي تحدثت سابقاً عن إصابته، دون الكشف عنها من قبل النادي.

وكان كريم رقيق «30 عاماً»، الذي ينشط في متوسط الدفاع، قد انضم إلى كشوفات «فخر أبوظبي» في فترة التعاقدات الصيفية موسم 2023 - 2024، قادماً من إشبيلية الإسباني، في صفقة داوية، واختفى عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ بداية الموسم، وحضر فترة الأعداد التحضيرية للموسم الحالي، والتي كانت محطته الأخيرة مع زملائه اللاعبين، حيث ابتعد بعدها عن الملاعب، وأصبح موقفه غامضاً بعض الشيء، ويرجح أن تنتهي العلاقة بين النادي واللاعب في فترة التعاقدات الشتوية المقبلة، للاستفادة من خانته في التعاقد مع مدافع أجنبي جديد، حيث أكدت المصادر أن الجهازين الإداري والفني أجريا في الفترة الماضية عملية بحث عن مدافع أجنبي للتعاقد معه، لدعم صفوف الفريق في بقية مشوار الموسم الحالي.