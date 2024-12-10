المدافع الإسباني كوكوريا يعتذر لجمهور تشلسي

اعتذر المدافع الإسباني مارك كوكوريا لجماهير فريقه تشلسي بعدما تسبب انزلاقه مرتين بتقدم توتنهام على جاره اللندني 2 - 0 أول من أمس في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قبل أن يعود ويحسم اللقاء 4 - 3 لفريقه.

وكانت البداية كارثية على تشلسي، وذلك نتيجة خطأين من مدافعه، وجاء الهدف الأول حين فقد كوكوريا توازنه وسقط أرضاً، فخطف جونسون الكرة وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 5، وعاد الإسباني لينزلق ويسقط أرضاً، فاستخلص توتنهام الكرة ليحرز السويدي كولوشيفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 11.