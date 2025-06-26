مودريتش يقترب من ميلان الإيطالي

ألمح المدير الرياضي الجديد لنادي ميلان الإيطالي، الألباني إيغلي تاريه، إلى حسم صفقة انضمام النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش إلى الفريق اللومباردي بعد مونديال الأندية لكرة القدم الذي يشارك فيه ابن الـ39 عاماً مع فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني.

ويصل مشوار مودريتش مع ريال إلى نهايته بعد مونديال الأندية وفق ما أعلن في مايو، ليغادر النادي الذي وصل إليه عام 2012 في طريقه لإحراز جميع الألقاب الممكنة، أبرزها الدوري المحلي أربع مرات ودوري أبطال أوروبا ست مرات في إنجاز قياسي يتقاسمه مع زميله الحالي داني كارفاخال وزميليه السابقين الألماني توني كروس وناتشو وأسطورة النادي الملكي في الخمسينيات والستينيات باكو خينتو.