تفاصيل الحالة الصحية لمهاجم وست هام بعد حادث خطير

قال وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مهاجمه ميخائيل أنطونيو في حالة مستقرة وواع في المستشفى بعد تعرضه لحادث سير خطير اليوم السبت.

وقال النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "يؤكد وست هام أن حالة ميخائيل أنطونيو مستقرة بعد تعرضه لحادث سير بعد ظهر اليوم في منطقة إسيكس.

وأكد أن "مايكل في وعيه ويستطيع التواصل وهو الآن تحت الملاحظة الدقيقة في مستشفى في وسط لندن".

وطلب النادي احترام خصوصية مهاجم جامايكا (34 عاما) ولن يكون هناك أي تعليق آخر اليوم السبت، لكنه سيصدر تحديثا آخر في الوقت المناسب.

وانضم أنطونيو إلى وست هام عام 2015، وشارك في كل مباريات الفريق بالدوري هذا الموسم. ويستضيف الفريق اللندني منافسه ولفرهامبتون واندرارز يوم الاثنين المقبل.

وقال النادي في وقت سابق عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "دعوات الجميع في النادي لميخائيل وعائلته وأصدقائه في الوقت الحالي".