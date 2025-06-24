فهد عبدالرحمن لـ « البيان»: علاقة ليما بالوصل «مادية» ولا مكان للولاء

رحيل كايو كانيدو قرار صحيح وتصريحات ميلوش كانت «غريبة»

أكد فهد عبدالرحمن نجم الوصل ولاعب منتخبنا الوطني سابقاً، أن «الإمبراطور» تنتظره العديد من التحديات في الموسم الجديد، أبرزها إعادة لقب بطولة الدوري إلى دار النادي، مع تقديم كرة قدم جميلة تلبي طموحات وتطلعات جماهيره، مشيراً إلى أن ناديه بما يمتلكه من خبرة ومقومات ودعم مادي ومعنوي قادر على تحقيق أهدافه.

وأشاد عبدالرحمن بالمحافظة على جهود اللاعب فابيو ليما بتجديد التعاقد معه، لكنه أظهر عدم رضا عن طريقة اللاعب وتمسكه بشروطه، ما أدى إلى تأخير الخطوة كثيراً،.

وقال: «من حق اللاعب أن يحدد شروطه لكن لا أحد يحدثنا عن ولاء وحب فابيو ليما للوصل، لأن هذه الأشياء غير موجودة، والتجربة أكدت أن علاقته مع النادي «مادية» فقط، مع أن الوصل يبقى الوصل.. به وبدونه.

ولكننا نستغرب عندما نسمع البعض يقول إن حبه للنادي سبب استمراره وأنه ضحى من أجله، على الرغم من أنه ودّع الوصل ببيان عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتم التوقيع معه، فأين كان الولاء وقتها؟ جيل الولاء انتهى مع فهد خميس وزملائه الذين حققوا النجاحات والإنجازات دون شروط وضغوط على النادي أو مطالب مالية.

تحركات

كما أثنى فهد عبدالرحمن على التحركات المبكرة للإدارة في سد النقص ودعم صفوف الفريق بعدد من العناصر الجديدة، مبيناً أنه لم يشاهد اللاعبين الذين تم التعاقد معهم مؤخراً.

ولكنه اطلع على معلومات عنهم، وأضاف: «المهم بالنسبة لي حالياً أن التعاقدات غطت النقص في الظهيرين الأيمن والأيسر ووسط الملعب، وما زالت الجهود مستمرة للتعاقد مع عناصر أخرى، والفريق يكون مكتمل العدد مع بداية فترة الإعداد؛ وهذه نقطة إيجابية مهمة تمنحه ميزة كبيرة وتجعله في كامل الجاهزية قبل بدء المباريات التنافسية، وبالتالي تساعده على تحقيق التفوق المطلوب.

قرار

وعلّق نجم الوصل الأسبق على عدم التجديد مع كايو كانيدو، وقال: «إنه من القرارات الصحيحة التي اتخذتها الإدارة، لأن كايو، حسب قوله، لا يمتلك أكثر من الذي قدمه سابقاً وأن مستواه في الموسم الماضي لا يشفع له بالمواصلة لفترة أخرى».

وأضاف: «نشكره على ما قدمه سابقاً لكن حتى هنا «كفاية»، ومن الأفضل منح الفرصة للاعب آخر قادر على تعويض رحيله بشكل أفضل، وخدمة النادي بمستويات متميزة تساعد في تحقيق الانتصارات والبطولات».

رحيل

وحول رحيل الصربي ميلوش مدرب الفريق الذي انتقل لتدريب الشارقة، قال فهد عبدالرحمن: «إن ميلوش مدرب قوي ومتميز وقدّم تجربة ناجحة وأعاد الفريق إلى منصات التتويج»، وأضاف:

«لكنه في الأشهر الأخيرة من الموسم اختلف عن السابق، ربما حدثت أشياء لا نعلمها، لكن من الواضح أنه كان يعمل بعناد، كما أنه ظل يخرج بتصريحات غريبة، بجانب عدم قبوله بوجود مدير رياضي رغم أن من تم تكليفه بالمهمة إيريك أبيدال، نجم عالمي معروف وصاحب تجربة مميزة في ملاعب كرة القدم، عموماً نتمنى للبديل التوفيق وأيضاً للمدرب ميلوش».