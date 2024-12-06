عبدالله رمضان.. عودة إلى ملامسة الكرة بعد 6 أشهر

عاد عبدالله رمضان لاعب وسط الجزيرة إلى ملامسة الكرة بالمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين، بعد 6 أشهر من الغياب بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها في خواتيم الموسم الماضي، وخضع على إثرها إلى عملية جراحية في فنلندا.

وعانى رمضان من إصابة في العضلة الخلفية للساق اليمنى، في الثلث الأول من الموسم الماضي أدت إلى ابتعاده لمدة 4 أشهر عن تشكيلة «فخر أبوظبي»، وتجددت عليه للمرة الثانية مع ختام الموسم الذي اكتفى خلاله بالمشاركة في 16 مباراة فقط، كأقل ظهور له طوال مشواره مع ناديه بداية من موسم 2018 ـ 2019.

وفضل الجهاز الطبي، منح اللاعب راحة تامة عقب العملية الجراحية، وعدم استعجال مشاركته في تدريبات الكرة للمحافظة عليه وضمان سلامته التامة من الإصابة، خاصة أنه يمثل أحد العناصر البارزة والمؤثرة في التشكيلة والذي شكل غيابه عنها في المباريات الرسمية خسارة كبيرة للفريق في الفترة السابقة.

وحظي رمضان بترحيب كبير من زملائه اللاعبين بعد مشاركته في أول تدريب له قبل يومين، كما حظي باهتمام من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب حسين عموتة الذي ظل متابعاً طوال الفترة الماضية لمراحل تأهيل لاعبه وتعافيه من الإصابة.

ويرجح أن يكون عبدالله رمضان ضمن قائمة الفريق التي سيتم اختيارها لخوض مباراة مضيفه كلباء غداً في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي يعمل خلالها الفريق على مواصلة نتائجه الإيجابية وتقدمه في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز الثالث برصيد 16 نقطة، على أن يجلس رمضان على مقاعد البدلاء بهدف عودته التدريجية للمشاركة الأساسية في المباريات الرسمية.