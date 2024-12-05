Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
كرة القدم

محمد صلاح ينتزع صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

صنع الهدف الأول وأحرز ثنائية في مرمى نيوكاسل

البيان

انتزع النجم المصري في صفوف فريق ليفربول محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد أن نجح في تسجيل ثنائية في مرمى نيوكاسل ضمن منافسات الجولة 14 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفرض المهاجم الدولي المصري محمد صلاح نفسه نجما وكان في طريقه الى قيادة فريقه الى فوزه الخامس تواليا في الدوري بتسجيله ثنائيته في الدقيقتين 68 و83 وصناعته الهدف الأول لكورتيس جونز (50).

لكن نيوكاسل الذي تقدم مرتين عبر السويدي ألكسندر أيزاك (35) وأنتوني غوردون (62)، نجح في ادراك التعادل في الدقيقة الاخيرة عبر السويسري فابيان شار بعد خطأ فادح لحارس مرمى ليفربول الدولي الايرلندي الشمالي كاومهين كيليهير (90).

ورفع صلاح رصيده الى 13 هدفاً وانتزع صدارة لائحة الهدافين بفارق هدف من مهاجم مانشستر سيتي الدولي النروجي إرلينغ هالاند.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

1-محمد صلاح (ليفربول): 13 هدفًا.

2-إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 12 هدفًا.

3-كول بالمر (تشيلسي): 9 أهداف.

4-كريس وود (نوتينجهام فورست): 9 أهداف.

5-نيكولاس جاكسون (تشيلسي): 8 أهداف.

6-بريان مبيومو (برينتفورد): 8 أهداف.

7-يوان ويسا (برينتفورد): 8 أهداف.

8-ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون): 7 أهداف.

9-أولي واتكينز (أستون فيلا): 7 أهداف.

10-ليام ديلاب (إيبسويتش تاون): 6 أهداف.