محمد صلاح ينتزع صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

انتزع النجم المصري في صفوف فريق ليفربول محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد أن نجح في تسجيل ثنائية في مرمى نيوكاسل ضمن منافسات الجولة 14 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفرض المهاجم الدولي المصري محمد صلاح نفسه نجما وكان في طريقه الى قيادة فريقه الى فوزه الخامس تواليا في الدوري بتسجيله ثنائيته في الدقيقتين 68 و83 وصناعته الهدف الأول لكورتيس جونز (50).

لكن نيوكاسل الذي تقدم مرتين عبر السويدي ألكسندر أيزاك (35) وأنتوني غوردون (62)، نجح في ادراك التعادل في الدقيقة الاخيرة عبر السويسري فابيان شار بعد خطأ فادح لحارس مرمى ليفربول الدولي الايرلندي الشمالي كاومهين كيليهير (90).

ورفع صلاح رصيده الى 13 هدفاً وانتزع صدارة لائحة الهدافين بفارق هدف من مهاجم مانشستر سيتي الدولي النروجي إرلينغ هالاند.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

1-محمد صلاح (ليفربول): 13 هدفًا.

2-إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 12 هدفًا.

3-كول بالمر (تشيلسي): 9 أهداف.

4-كريس وود (نوتينجهام فورست): 9 أهداف.

5-نيكولاس جاكسون (تشيلسي): 8 أهداف.

6-بريان مبيومو (برينتفورد): 8 أهداف.

7-يوان ويسا (برينتفورد): 8 أهداف.

8-ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون): 7 أهداف.

9-أولي واتكينز (أستون فيلا): 7 أهداف.

10-ليام ديلاب (إيبسويتش تاون): 6 أهداف.