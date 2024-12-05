إناموتو أول ياباني في الـ«بريميرليغ» يُعلن اعتزاله عن 45 عاماً

أعلن جونيتشي إناموتو، أول لاعب ياباني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اعتزاله أمس، عن 45 عاماً، وانضم إناموتو إلى أرسنال عام 2001 بالإعارة من غامبا أوساكا، لكنه انتظر عاماً ثانياً للعب مباراته الأولى في الـ«بريميرليغ» عند انتقاله إلى فولهام بالإعارة أيضاً لموسمين.

وانتقل إناموتو لاحقاً إلى وست بروميتش ألبيون بصفقة نهائية لمدة موسمين خاض خلالهما 28 مباراة في الدوري، و14 مباراة أخرى مع كارديف سيتي الذي انتقل إليه بالإعارة. وأصبح اللاعب بطلاً وطنياً حين سجل مرتين في مونديال 2002 الذي استضافته بلاده إلى جانب كوريا الجنوبية، وكان صاحب هدف الفوز الأول في تاريخ اليابان في نهائيات كأس العالم وجاء أمام روسيا.