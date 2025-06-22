3 مدربين يخوضون تجربتهم الأولى في دوري المحترفين

أنهت جميع أندية دوري أدنوك للمحترفين تعاقدها مع مدربيها استعداداً للموسم الجديد 2025 - 2026، ومن بين القائمة 3 مدربين سيخوضون تجربتهم الأولى في دورينا، هم الصربي سلافيسا يوكانوفيتش مدرب النصر، والبرتغالي لويس كاسترو مع الوصل، ومواطنه خوسيه مورايس مع الوحدة، لكن المدربين الثلاثة سبق لهم العمل في المنطقة العربية وتحديداً في الدوريات الخليجية، حيث درب يوكانوفيتش الغرافة القطري بين 2019 و2021 وقال إنه يملك معرفة جيدة عن الدوري الإماراتي من خلال زياراته العديدة لدبي ومتابعته لبعض مباريات دوري أدنوك للمحترفين منذ سنوات طويلة والمنتخب الوطني.

وأوضح يوكانوفيتش أن تجربته السابقة في دوري نجوم قطر مع نادي الغرافة، ستساعده كثيراً على التأقلم سريعاً مع أجواء النصر، وكذلك الطقس، وعلى الانطلاق بسرعة في عمله.

ويعد يوكانوفيتش من الأسماء البارزة في عالم التدريب، الذي بدأه مع بارتيزان بلغراد الصربي في 2007، وموانغتونغ يونايتد التايلاندي «2012 - 2013» وليفسكي صوفيا البلغاري «2013» وهيركوليس بالدرجة الأولى الإسبانية «2014»، وحقق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، الأولى مع وواتفورد الإنجليزي في موسم 2014 – 2015 والثانية مع فولهام الإنجليزي 2018.

أما المدرب الثاني الذي يخوض تجربته الأولى في دورينا فهو البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الوحدة الجديد خلفاً للسلوفيني داركو ميلانيتش لكن سبق له أن خاض عدداً من التجارب في المنطقة العربية والملاعب الآسيوية؛ أبرزها مع الهلال السعودي الذي حصل معه على لقب الدوري عام 2021 بعدما قاده في نهاية الموسم، إضافة إلى الشباب والحزم السعوديين، كما درب ناديي الملعب التونسي والترجي التونسي وسيباهان الإيراني وجونبوك الكوري الجنوبي.

ويمتلك مورايس سيرة ذاتية قوية كمدرب وكمساعد مدرب، ودرب العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، حيث تولى مهمة المدرب المساعد في ريال مدريد الإسباني بين عامي 2010 و2013 مع مواطنه جوزيه مورينيو، ومدرب مساعد في تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي.

وثالث المدربين، البرتغالي لويس كاسترو، الذي يخوض تجربته الأولى في دورينا لكنه يملك تجارب سابقة في الدوريات الخليجية أبرزها مع النصر السعودي في موسم 2023 – 2024 و الدحيل القطري الذي فاز معه بكأس أمير قطر في 2022، إضافة إلى عدة أندية في دوريات أخرى مثل بوتافوغو البرازيلي، وشاختار دونيتسك بالدوري الأوكراني.

عودة

ومن بين الأسماء الجديدة القادمة إلى دورينا، المونتينيغري زيلكو بتروفيتش العائد من جديد بعد تجربة سابقة قاد فيها «الشعب» في 2013، ويملك خبرة واسعة عن الكرة الخليجية بفضل تجربته مع المنتخب العراقي 2021 – 2022، ومحطته الأخيرة مع القادسية الكويتي الذي قاده إلى نهائي دوري أبطال الخليج بعد فوزه في نصف النهائي على حساب النصر قبل أن يخسر النهائي من دهوك العراقي.

ومن بين الأندية التي قررت إجراء تغييرات على أجهزتها الفنية، اختار ناديان فقط الاستعانة بمدربين سبق لهما العمل مع أندية أخرى في الموسم الماضي، وهما الصربي ميلوش، مدرب الوصل السابق الذي انتقل إلى الشارقة وحسن العبدولي من دبا الحصن إلى خورفكان.

في المقابل حافظت سبعة أندية من دوري أدنوك للمحترفين على استقرارها الفني، من خلال الإبقاء على مدربيها وتضم القائمة: شباب الأهلي، والعين، وعجمان، والبطائح، وكلباء، ودبا، والجزيرة، حيث يواصل شباب الأهلي مشواره مع المدرب البرتغالي باولو سوزا، الذي قاد الفريق خلال الموسم الماضي لتحقيق رباعية تاريخية تشمل لقب دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر، ودرع السوبر الإماراتي القطري.

ويستمر الصربي فلاديمير إيفيتش في قيادة العين، في حين يواصل عجمان مع المدرب الصربي غوران توفيجدزيتش.

أما دبا فقد جددت الإدارة ثقتها بالمدرب البرتغالي برونو بيريرا، الذي قاد الفريق للعودة إلى دوري المحترفين، وكذلك البطائح الذي يواصل مشواره مع الإيراني فرهاد مجيدي، واتحاد كلباء مع الصربي فوك رازوفيتش، والجزيرة مع المدرب المغربي الحسين عموتة.