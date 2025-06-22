ديمبلي يعود إلى تمارين باريس سان جرمان

عاد المهاجم الدولي عثمان ديمبلي إلى التدريبات الجماعية مع ناديه باريس سان جرمان الفرنسي في إيرفاين ضمن ضواحي لوس أنجلوس، قبل ثلاثة أيام من المباراة الحاسمة الأخيرة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وكان المهاجم تعرّض لإصابة في الفخذ خلال مباراة فرنسا وإسبانيا في الخامس من يونيو، وتدرب بشكل منفرد منذ وصول سان جرمان إلى الولايات المتحدة بعدها بخمسة أيام. ولم يكن لاعب برشلونة الإسباني السابق ضمن قائمة الفريق، لا في الفوز الكبير على أتلتيكو مدريد الإسباني 4 - 0، ولا في الخسارة أمام بوتافوغو البرازيلي 0 - 1 في ملعب روز بول في باسادينا.

وبدا غياب ديمبلي، كبيراً في المباراة الثانية لأبطال أوروبا، الذين بدوا بلا فعالية أمام المرمى ويفتقرون للإبداع في بناء اللعب.