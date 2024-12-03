«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في نوفمبر

أعلنت رابطة المحترفين، عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر نوفمبر الماضي، بدوري أدنوك للمحترفين، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، وفاز بجائزة أفضل لاعب نيكسا فويانوفيتش لاعب دبا الحصن، متفوقاً على الرباعي جيليرمي بيرو «الشارقة»، هاريس سيفيروفيتش «الوصل»، جونيور فليمينجز «عجمان»، لياندرو سباداسيو «كلباء».

فيما حصل على جائزة أفضل حارس مرمى، سهيل عبدالله حارس دبا الحصن، متفوقاً على علي خصيف «الجزيرة»، سلطان المنذري «كلباء»، وتوج بجائزة أفضل مدرب، حسن العبدولي المدير الفني لفريق دبا الحصن، متفوقاً على الحسين عموتة «الجزيرة»، فوك رازوفيتش «كلباء».