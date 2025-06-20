وليد عباس: شغف الألقاب يحول دون اعتزالي

الرباعية التاريخية تجعلني متحمساً للاستمرار أطول فترة ممكنة

التوقف عن اللعب سيكون أصعب قرار أتخذه في حياتي

أكد وليد عباس مدافع شباب الأهلي أن شغفه للعب وتحقيق المزيد من الألقاب يحول دون اعتزاله كرة القدم، ولذلك فهو متحمس لخوض تجربة جديدة مع فريقه في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن فكرة الاعتزال لا تخامره حتى الآن، وأنه يدرك تماماً أن هذا القرار يعد صعباً للغاية وسيكون أصعب قرار يتخذه في حياته.

واحتفل وليد عباس منذ أيام قليلة بعيد ميلاده الـ40، الذي تزامن مع أحد أفضل مواسمه الكروية على الإطلاق، بتحقيقه رباعية تاريخية مع شباب الأهلي، الذي فرض هيمنته على البطولات المحلية بإحرازه ثلاثية الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر إضافة إلى لقب خارجي هو لقب السوبر الإماراتي – القطري.

ووصف وليد عباس الموسم الماضي بالاستثنائي في مسيرته الكروية، حيث نجح في رفع حصاده إلى 22 لقباً في البطولات المحلية، منها 19 لقباً مع شباب الأهلي، مشيراً إلى أن كل لقب من بين هذه الألقاب يحظى بمكانة خاصة في قلبه لأنه قاتل من أجله. وأضاف: لا يمكن أن أفضل لقب عن آخر، جميعها تحظى بالمكانة نفسها في قلبي لأن كل واحد منها غال وقاتلنا من أجله في الملعب، وكل لقب له طعم مختلف وقصة جميلة.

وأوضح وليد عباس أن لقب الدوري الأخير الذي تمكن شباب الأهلي من حسمه بفارق 12 نقطة عن الشارقة صاحب المركز الثاني، لم يكن سهلاً رغم هذا الفارق الكبير، مشيراً إلى أن الفرسان استفاد من استقرار مستواه الفني على مدار الموسم مقارنة بباقي الفرق التي شهدت تراجعاً في نتائجها في بعض الفترات وأن الرباعية التاريخية تعكس المستويات القوية التي قدمها شباب الأهلي.

وبالرغم من تحقيق 22 لقباً في مشواره الكروي الذي بدأه في 2002 مع الشباب، إلا أنه ما زال متعطشاً لتحقيق المزيد، مشيراً إلى أن الألقاب أغلى إرث يتركه اللاعب وراءه، ووحدها التي تكتب اسمه بحروف الذهب في سجلات ناديه. وأضاف: الألقاب هي ما يميزك أنت كلاعب، وهي الدافع الأول الذي يجعلك تستمر في الملاعب، وهذه الرباعية التاريخية تجعلني متحمساً للاستمرار أطول فترة ممكنة.

وينتهي عقد وليد عباس رسمياً مع شباب الأهلي نهاية الشهر الجاري، لكن النادي لم يعلن بعد عن تجديد عقده لموسم إضافي، وتعليقاً عن ذلك قال عباس: القرار النهائي بيد النادي، من ناحيتي أريد الاستمرار ولديّ ما أقدمه في الموسم المقبل.

حرص

وأردف: أحرص بشكل دائم على المحافظة على لياقتي البدنية والذهنية لخوض المباريات، واطمح لتقديم أفضل ما عندي حتى اليوم الأخيرة من مسيرتي داخل الملاعب، لأنه لا يزال لدي الكثير لتقديمه مع شباب الأهلي، الذي يسعى دائماً لتحقيق كافة البطولات.

وعن طموحاته المستقبلية بعد تتويجه بجميع الألقاب المحلية، قال وليد عباس: أطمح مثلما يطمح فريقي للتويج بدوري أبطال آسيا، لقد وصلنا في 2015 إلى المباراة النهائية، ونتمنى تكرار هذا الإنجاز في الموسم المقبل، لكن بنهاية أجمل بتحقيق اللقب.

وتابع: لا أقصد أننا سنحصل على لقب دوري الأبطال في الموسم المقبل، ولكن سنستعد كما يجب ونحاول الذهاب إلى أبعد ما يمكن، نحن بصدد بناء فريق للمستقبل قادر على المنافسة على مستوى أعلى.

ويعتبر وليد عباس أحد أكثر اللاعبين مشاركة في دوري المحترفين، الذين تجاوزوا عتبة الـ300 مباراة، حيث شارك في 319 مباراة ويأتي خلف حارس مرمى الجزيرة علي خصيف الذي لعب 356 مباراة.

وشارك وليد عباس في 105 مباريات مع المنتخب الوطني أولها في ديسمبر 2008 وسجل 6 أهداف، وعن حظوظ منتخبنا في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، شدد لاعب شباب الأهلي على ضرورة أن يستفيد «الأبيض» من الدروس السابقة ويتدارك بعض النقائص خاصة في خط الهجوم، حيث أوجد العديد من الفرص في أكثر من مباراة خلال المرحلة الأولى من التصفيات، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة.