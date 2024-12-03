حارب يعود إلى تدريبات «الفرسان» استعداداً للقاء ناساف

يختتم شباب الأهلي تدريباته اليومية استعداداً للقاء ضيفه ناساف الأوزبكي غداً، على ملعب استاد راشد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، بعد تدريبات غاية في الجدية خلال الأيام الماضية، على الرغم أن المباراة تعتبر تحصيل حاصل بالنسبة لسباق حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة الآسيوية، الذي تأهل إليه الفريق بالفعل، لكنه يطمح إلى تحقيق الفوز، وإنهاء مشواره في دور المجموعات في المركز الأول.

وظهر جميع لاعبي شباب الأهلي بمعنويات عالية خلال تدريبات الأيام الماضية، وفي مقدمتهم حارب عبدالله، العائد إلى التدريبات بعدما فضل الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، ومنحه راحة نتيجة ضغط المباريات مع النادي والمنتخب الوطني الأول، ولم يرافق «الفرسان» في رحلتهم الأخيرة إلى الأردن، والتي عادوا منها بفوز بنتيجة 3 ـ 2، بعد مباراة ماراثونية وقوية وحسموا بها الصعود إلى الدور ثمن النهائي، والذي تأهل إليه بالفعل 12 من أصل 16 مقعداً.

تخصص

وكانت مباراة شباب الأهلي والحسين إربد الأخيرة، قد شهدت تسجيل مؤنس دبور، هدفاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع بعد أن نزل بديلاً في الشوط الثاني، ليرفع رصيده مع «الفرسان» إلى 6 أهداف في جميع المسابقات لصالح فريقه هذا الموسم، ومنها 5 أهداف بعد دخوله كبديل، ليصفه الاتحاد الآسيوي للكرة بـ«البديل الممتاز».

يذكر أن الجولة الماضية من دوري أبطال آسيا الماضية، شهدت العديد من الأرقام والإحصائيات المميزة، وتضمنت انفراد أنس وهيم بتسجيله 3 أهداف «هاتريك»، ليصبح أول لاعب من نادي سيدني يسجل ثلاثية على الساحة القارية للفريق الأسترالي، كما كانت الجولة الخامسة هي الثانية على التوالي التي تشهد تسجيل 9 أهداف من خارج منطقة الجزاء، وهو أعلى عدد بهذه الطريقة في جولة واحدة في البطولة، فيما حسم الحسين إربد تأهله إلى الأدوار الإقصائية في البطولة الآسيوية للمرة الثانية فقط طوال تاريخه، بعد أن كان فعل ذلك عام 2005، بينما تقدم مواطنه الوحدات إلى الأدوار الإقصائية للمرة التاسعة، ولكن لأول مرة منذ عام 2019.