كوماري «العين» في قائمة الـ100 لاعب الأكثر خبرة

تواجد المالي درامان كوماري لاعب العين المقيم، ضمن قائمة ضمت 100 لاعب تحت سن 20 عاماً حتى 27 نوفمبر الماضي، ويتمتعون بأكبر قدر من الخبرة في اللعب مع أنديتهم عام 2024، على الرغم من أنهم لعبوا أقل من 900 دقيقة رسمية على مستوى الكبار في عام 2023.

ولعب المدافع كوماري المولود في 23 يناير 2005، مع العين هذا العام 1627 دقيقة في عام 2024، وهو اللاعب الوحيد المحترف بنادي عربي أو خليجي في تلك القائمة المنشورة على موقع «سي أي إيه أس»، والتي تضم ما لا يقل عن 100 دوري، وبحد أقصى 11 لاعباً من الدوري البرازيلي، ويليه 8 لاعبين في الدوري الأرجنتيني الممتاز.

وتصدر القائمة قلب دفاع برشلونة باو كوبارسي، على الرغم من أنه يبلغ من العمر 17.8 عاماً فقط، ويكمل الإنجليزي كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد، والأرجنتيني جوليو سولير لاعب لانوس، قائمة اللاعبين الشباب، ويتقدمان على البرازيلي إستيفاو ويليان لاعب بالميراس المملوك لتشيلسي، والتركي سميح كيليكسوي لاعب بشيكتاش.

ويعد البلجيكي كونستانتينوس كاريتساس لاعب كيه آر سي جينك، أصغر لاعب في القائمة، ويتقدم على أيوب بوادي لاعب لوسك ليل، وجابرييل كارفاليو لاعب إس سي إنترناسيونال، وفرانكو ماستانتونو لاعب ريفر بليت، وكريس ريج لاعب سندرلاند، وتم حساب درجة الخبرة بناءً على 100 نقطة، مع الأخذ في الاعتبار الدقائق التي تم لعبها في المباريات الرسمية على مستوى الكبار في عام 2024، مع مراعاة المستوى الرياضي للمباريات والنتائج.