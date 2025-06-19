بعد أوروبا.. خط وسط سان جرمان يسعى لإخضاع العالم

جدد البرتغاليان فيتينيا وجواو نيفيش، والإسباني فابيان رويس، هذا الثلاثي الساحر لفريق باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا، سيطرته على خط الوسط، مع انطلاقة كأس العالم للأندية في كرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة، بعد أيام معدودة من إخضاع أوروبا.

لسوء حظه، كان أتلتيكو مدريد الإسباني أول من أمسك كرة النار، في ظل درجة حرارة بلغت 40 درجة مئوية تحت أشعة الشمس عند ظهيرة الأحد الماضي بتوقيت لوس أنجلوس، فسحقه سان جرمان برباعية نظيفة أظهرت بشكل واضح الفجوة الفنية الكبيرة بين الفريقين.

وهذا ما دفع بمدرب «روخيبلانكوس» الأرجنتيني دييغو سيميوني للتحسّر بعد المباراة قائلاً: «إن بمقدور سان جرمان إبرام صفقات كبيرة متى يشاء، بالدلالة على الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا القادم خلال الميركاتو الشتوي مقابل 70 مليون يورو».

لكن الأهم من ذلك هو الدور المحوري الذي أداه لاعبو الوسط الثلاثة، حتى أن فيتينيا ألمح مازحاً: أعتقد أن الأمر كان أصعب قليلاً على أتلتيكو، لأنهم لا يمتلكون الكرة، وكان صعباً عليهم الركض خلفها في ظل درجة الحرارة العالية.

هيمن فريق العاصمة الفرنسية على الكرة بنسبة لامست الـ75 في المئة من الوقت. وفي ظل استراتيجية أتلتيكو الدفاعية بشكل شبه دائم، سيطر فيتينيا ورويس ونيفيش على الملعب بفضل مهاراتهم الفنية «بلغت نسبة دقة تمريراتهم الـ95% أو أكثر لكل منهم» ورؤيتهم الثاقبة، وضغطهم لاستعادة الكرة عند الحاجة، كما سجل رويس وفيتينيا هدفاً لكل منهما.

سمح هذا المزيج من الصفات للثلاثي بالسيطرة على الوسط في جميع مباريات فريق العاصمة تقريباً هذا الموسم، بما فيها المباريات الكبيرة التي خاضها على مستوى قارة أوروبا، من ليفربول الانجليزي إلى مواطنه أرسنال مروراً بإنتر ميلان الإيطالي الذي ألحق به هزيمة ساحقة في نهائي دوري أبطال أوروبا بخماسية نظيفة.

الإيقاع

وقبل المباراة التي يمكن وصفها بنقطة التحول ضد مانشستر سيتي الانجليزي، قال مدرب سان جرمان الإسباني لويس إنريكي: يتميز خط الوسط بجودة عالية، ومن الصعب جداً أن تكون لاعباً أساسياً بلا منافس في باريس سان جرمان، في الواقع، أظهر هؤلاء الثلاثة أنهم لا يُستبدلون أو يُعوضون، مظهرين تفوقاً كبيراً عن البدلاء وارن زائير-إيمري وسيني مايولو وحتى الكوري الجنوبي كانغ-إن لي.

تابع إنريكي الذي يعتمد على الاستحواذ والضغط من أجل استعادة الكرة: هذا الثلاثي يقدم كل منهم شيئاً مختلفاً ويسمح لنا بالهجوم والدفاع معاً، لاعبو خط الوسط هم من يسمحون لي بتطوير خطتي، طالباً منهم السيطرة المطلقة، لكن أيضاً بتسجيل أهداف أكثر من الموسم الماضي.

كان انضمام البرتغالي جواو نيفيش الصيف الماضي وراء تألق مواطنه فيتينيا. في الواقع، يُعدّ مواطنه الشاب «20 عاماً» لاعباً بارعاً في استعادة الكرة، بالإضافة إلى مهاراته الفنية. يقول القائد البرازيلي ماركينيوس «إنه لاعب خارق».

لكنّ التغيير الأبرز في هذا المجال مقارنة بالموسم الماضي هو الدولي الإسباني فابيان رويس، حيث واجه صعوبة في ترسيخ مكانه منذ وصوله قادماً من نابولي الإيطالي قبل ثلاث سنوات، لكن فوزه بكأس أوروبا 2024 مع منتخب بلاده منحه ثقة متجددة، وهو الآن، في الـ29 من عمره، يُنافس على مستوى عالٍ جداً.

كما يتمتع أيضاً بخلفية فنية وهدوء يسمح له بتمرير الكرة للأمام دون عوائق، وقد تجلى تميزه أيضاً في التسجيل من خلال هدفه المهم ضد أرسنال على ملعب بارك دي برانس «2-1» في نصف النهائي، إضافة إلى هدفه الأخير الذي سجله ضد أتلتيكو.