يحيى الغساني ومحمد مرزوق يهنئان إيغور بكأس ليبرتادوريس

بارك يحيى الغساني ومحمد مرزوق لاعبا شباب الأهلي، لزميلهما السابق إيغور جيسوس، فوزه مع فريقه الحالي بوتافوجو البرازيلي ببطولة كأس ليبرتادوريس مساء أول من أمس، بالتغلب على مواطنه أتلتيكو مينيرو 3 ـ 1، بعد مباراة مثيرة استضافها ملعب المونيمونتال. وهنأ اللاعبان إيغور، عبر حسابه الشخصي على انستغرام، بعد أن نشر عليه اللاعب البرازيلي عدداً من الصور والفيديوهات الاحتفالية، من ضمنها لقطة لاحتفالية بوتافوجو، وإلى جوارها علما الإمارات والبرازيل.

يذكر أن، بوتافوجو سيتجه إلى كأس إنتركونتيننتال لمواجهة باتشوكا 11 ديسمبر الجاري، في مباراة تسمى بديربي الأمريكيتين، ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى مواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 14 من الشهر ذاته، على أن يلتقي المتأهل للقاء ريال مدريد في النهائي 18 من الشهر نفسه. كما ضمن بوتافوجو، مقعداً في بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2025، بنظامها الجديد، في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل، والتي يشارك فيها العين بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة من البطولة بنظامها القديم، والمقرر أن تجرى مراسم قرعة مونديال الأندية مساء الخميس المقبل.