ليما والوصل.. قصة وفاء لا تنتهي

بعض قصص الوفاء لا تُكتب بالحبر وإنما تظل محفورة في ذاكرة الجمهور. هذه هي حكاية اللاعب فابيو ليما مع نادي الوصل، الذي سيواصل رحلة العطاء مع «الإمبراطور» لأكثر من عقد من الزمان، بعد أن زفّ النادي الأخبار السارة للجماهير الوصلاوية بإعلان استمرار اللاعب في واحدة من أطول وأجمل قصص الحب والوفاء في عالم كرة القدم. وأشعل جمهور الوصل منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية احتفالاً باستمرار «الساحر» ليما، بعد مطالبات واسعة بعودته عقب إعلانه في وقت سابق عن انتهاء مشواره مع «الإمبراطور»، لتعود المياه إلى مجاريها سريعاً، بعد الاتفاق على مواصلة رحلة اللاعب وسط ترحيب كبير من الجماهير التي لطالما اعتبرت ليما أحد أساطيره.

وعبر جمهور «الإمبراطور» عن سعادتهم بهذا الخبر السعيد، الذي أثلج صدور كل العشاق والمحبين لنادي الوصل، متوجهين بخالص الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، الداعم الكبير لهذا الكيان العريق.

ونشر النادي في حسابه على منصة «إكس»: «بعض القصص ترفض النهاية وتنتصر بالوفاء بدعم سمو رئيس النادي.. فابيو ليما مستمر حيث ينتمي». وتوجه ليما بخالص الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، ونشر اللاعب على صفحته في «إنستغرام» صورة لسمو رئيس النادي كتب فيها: «كلي امتنان إلى الأبد.. لقد عدت». وشارك ليما منذ انضمامه مع الوصل عام 2014 في 352 مباراة، وسجل 236 هدفاً، ونجح في صناعة 80 هدفاً، قبل أن يكتب اسمه في تاريخ النادي كونه أفضل هداف لفريق الوصل في الدوري الإماراتي برصيد 176 هدفاً.

وبتجديد عقده يفتح فابيو ليما فصلاً جديداً في علاقته مع الوصل، النادي الذي لطالما وصفه بـ«بيته» خاصة في ظل العلاقة الاستثنائية، التي تربطه بجمهور «الإمبراطور» على مدار أكثر من 11 عاماً.

شكر وعرفان

وتوجه أحمد الطنيجي، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، على دعمه المتواصل، ورعايته الكريمة، وحرصه الدائم على متابعة كل التفاصيل في نادي الوصل.

وأعرب الطنيجي عن سعادته باستمرار اللاعب مع الفريق قائلاً: «يُسعدني باسم مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، أن أرحب بتجديد عقد نجمنا المحبوب فابيو ليما، الذي لطالما كان جزءاً من عائلة الوصل».

وأضاف الطنيجي: «إن تجديد عقد ليما هو تأكيد على عمق العلاقة بين النادي ولاعبه، وامتداد لمسيرة عنوانها الوفاء والمحبة، نؤمن بأن ليما سيواصل تقديم الكثير للفريق، ويكمل معنا المسيرة التي بدأها قبل 11 عاماً، ونعد جماهيرنا بموسم استثنائي حافل بالإنجازات والطموحات، بفضل التشكيلة المميزة من اللاعبين، وروح العائلة التي تجمعنا دائماً».