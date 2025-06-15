إغلاق المجال الجوي يحرم طارمي من الظهور في البطولة

بسبب الأحداث الجارية وإغلاق المجال الجوي لإيران، وعدم وجود رحلات طيران، لم يستطع المهاجم الإيراني مهدي طارمي السفر للانضمام لصفوف فريقه إنتر ميلان الإيطالي الموجود في كاليفورنيا، استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وكشفت صحيفة «لاغازيتا دييلو سبورت» الإيطالية أن رحلة طيران طارمي كان مقرراً أن تقلع من طهران إلى كاليفورنيا، أمس، وأن اللاعب تردد على مطار العاصمة الإيرانية بانتظام بحثاً عن رحلة للمغادرة، ثم اضطر للعودة لأسباب أمنية، بعد إعلان حالة الطوارئ في المطار المدني، وإغلاقه بعد إغلاق المجال الجوي الإيراني.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي إنتر ميلان يتواصلون باستمرار مع طاريمي، ويبحثون خلال الساعات القليلة القادمة عن حل، وهو ليس بالأمر السهل في هذا السياق، للسماح له بالرحيل، وحتى لو رغب اللاعب الإيراني في الانضمام إلى زملائه قريباً، فهناك أسباب أمنية تتجاوز كأس العالم للأندية، وتوقعت الصحيفة في ظل الظروف الحالية أن يبحث عن حلول هجومية أخرى لتعويض غياب اللاعب الإيراني، بعدما بات واضحاً صعوبة لحاقه بالفريق في بطولة العالم للأندية.