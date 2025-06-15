عمر آل علي يشارك في إدارة مباراة بالميراس وبورتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تكليف الحكم الدولي الإماراتي، عمر آل علي، بمهام الحكم الرابع في مواجهة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي في الساعة الثانية من فجر غد الاثنين بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في خطوة جديدة، تجسد رؤية ورسالة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تعزيز حضور حكامه على كبرى الساحات العالمية، وتضمنت تعيين 3 من حكام آسيويين لإدارة المباراة الافتتاحية للمونديال، والتي جرت فجر اليوم، الأحد، وجمعت الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي.