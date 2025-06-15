لابا وخريبين وقايدي الأكثر تأثيراً في دوري المحترفين

يتصدر التوغولي كودجو لابا مهاجم العين قائمة اللاعبين الأكثر تأثيراً هجومياً مع أنديتهم في دوري أدنوك للمحترفين، في الموسم الكروي المنتهي، بتسجيله 20 هدفاً وصناعة 4 أهداف، ومعدل تهديفي يساوي 0,95 في كل مباراة، كما سدد لابا 90 تسديدة منها 44 على مرمى المنافس، ولعب 24 تمريرة مؤثرة وتبلغ دقة تمريراته 75 %.

وتضم قائمة «توب 10» للاعبين الأكثر تأثيراً، السوري عمر خريبين مهاجم الوحدة الذي سجل 17 هدفاً وصنع 4، ويملك معدل تهديفي 0,75 في كل مباراة، فيما تصل دقة التمرير لديه 69,4 %، ولعب خريبين 318 تمريرة في ملعب المنافس منها 30 تمريرة مؤثرة.

وثالث اللاعبين المؤثرين في دورينا هو الإيراني مهدي قايدي لاعب كلباء، الذي قدم مستويات رائعة مع فريقه في الموسم الماضي، حيث سجل 16 هدفاً وصنع 7، ويبلغ معدله التهديفي 0,7، ودقة التمريرات الطويلة 50 %، ولعب مهدي قايدي (26 عاماً) 39 تمريرة مؤثرة.

ويواصل قايدي التألق من موسم لآخر في الدوري، محققاً العديد من الأرقام المميزة في مسيرته مع كلباء، سواء من الناحية التهديفية، أو في صناعة اللعب، ما جعله هدفاً لأكثر من فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما برز الفرنسي يوسف نياكتيه مهاجم بني ياس الذي نجح في تسجيل 13 هدفاً وصناعة 4 أهداف، ولعب 13 تمريرة مؤثرة في ملعب المنافس، ولعب نياكتيه موسمه الثاني مع السماوي، ويعد واحداً من أفضل المهاجمين في دورينا ورغم الظروف الصعبة التي مر بها فريقه خلال الموسم إلا أنه نجح في تسجيل 13 هدفاً.

وتألق كايو لوكاس مع فريقه الشارقة بتسجيله 12 هدفاً وصناعة 5، ولعب 33 تمريرة مؤثرة، وصلت دقة تمريراته الطويلة إلى 83,3 %، وهي من بين الأعلى في الدوري، وسدد كايو 44 مرة منها 27 على مرمى المافس، ولعب 28 عرضية، و572 تمريرة صحيحة.

كما تضم القائمة الإيراني سردار آزمون مهاجم شباب الأهلي الذي سجل 11 هدفاً لفريقه وصنع 6 أهداف، ولعب 19 تمريرة مؤثرة وتبلغ دقة تمريراته الطويلة 59 %، وسدد آزمون القادم إلى شباب الأهلي من باير ليفركوزن الألماني 40 مرة منها 19 على المرمى، ولعب دوراً مؤثراً في تتويج فريقه بلقب الدوري.

وواصل فابيو ليما تألقه مع الوصل للموسم الحادي عشر على التوالي، حيث سجل لفريقه 11 هدفاً وصنع 4، ولعب 35 تمريرة مؤثرة، كما لعب 606 تمريرات ناجحة في ملعب المنافس، وسدد ليما الذي أعلن قبل 3 أيام عن رحيله نهائياً عن «الأمبراطور» 56 مرة منها 27 على المرمى.

وسجل المغربي سفيان رحيمي مهاجم العين 11 هدفاً وصنع 4، و يعد من أكثر اللاعبين تسديداً في منطقة المنافس بـ69 تسديدة منها 32 على المرمى، كما لعب 31 تمريرة مؤثرة، وتبلغ دقة تمريراته الطوية 65 %، رغم تراجع نسبة تأثيره في الفريق إلا أنه يعتبر واحداً من أفضل اللاعبين في الدوري ويشكل مصدر خطر مستمر على المنافسين.

وتضم القائمة أيضاً التونسي فراس بلعربي لاعب الشارقة، الذي سجل 6 لكنه تميز في صناعة 9 أهداف، وتقديم 50 تمريرة مؤثرة في منطقة المنافس، كما سدد 33 مرة منها 16 على المرمى، وكذلك الأرجنتيني أليخاندرو روميرو الذي سجل 6 أهداف وصنع 9 ولعب 61 تمريرة مؤثرة، ولعب 847 تمريرة صحيحة، وسدد 35 مرة منها 16 على المرمى.