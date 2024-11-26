محمد صلاح: أشعر أنني خارج «ليفربول» أكثر من داخله

أبدى الهداف المصري محمد صلاح خيبة أمله بسبب فشل ليفربول في تقديم عقد جديد له، ويعتقد أنه «خارج» النادي، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم «أكثر من داخله»، وذلك مع اقترابه من نهاية عقده الحالي، حيث ينتهي عقد اللاعب البالغ 32 عاماً، الذي سجل 12 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، الصيف المقبل، ولم يتقدم ليفربول حتى الآن بعرض لتمديده رغم أنه لا يزال الرقم الصعب مع «الريدز»، وأبرز دليل على ذلك تسجيله ثنائية في الفوز على ساوثمبتون 3 - 2، أول من أمس، ما أبعد فريقه في الصدارة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

والتصريح الذي خرج به صلاح يوحي بأن المصري الذي وصل إلى «أنفيلد» في 2017 وفاز مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز، قد يغادر مجاناً الصيف المقبل.

وقال صلاح: وصلنا تقريباً إلى ديسمبر ولم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي، أنا على الأرجح خارج النادي أكثر من الداخل، وكما تعلمون، أنا متواجد مع ليفربول منذ أعوام، لا يوجد ناد مثله، لكن في النهاية الأمر ليس بيدي، أحب جماهير ليفربول وهي أيضاً تحبني، وكما قلت الأمر ليس بيدي أو بأيديهم.

وواصل نجم «الريدز»: بالطبع أشعر بخيبة أمل لما يحدث، لكن دعونا ننتظر لنرى ما يخبئه المستقبل، كل ما أفعله الآن هو التركيز فقط على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً دوري أبطال أوروبا، ولا شيء آخر.