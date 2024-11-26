زكريا أحمد: المنذري ظاهرة حراسة المرمى في «دورينا»



اختار الدكتور زكريا أحمد، مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، الحارس سلطان المنذري لاعب كلباء، نجماً للجولة الثامنة، مؤكداً أنه ومنذ وجوده في تشكيلة فريقه، حقق أرقاماً مميزة وأداءً راقياً، ونجح بالخروج في 4 من 7 مباريات شارك فيها بشباك نظيفة، بالإضافة إلى مباراة أخرى مع فريقه في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، واعتبره «ظاهرة» في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم.



وأشار زكريا أحمد، إلى أن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين شهدت 22 هدفاً، وانقسم تسجيلها بالتساوي بين كل شوط، وسجل 7 أهداف منها بتسديد مباشر على المرمى، ومثلها من تمريرات عرضية، وإلى أن هناك 4 أهداف سجلت من خارج منطقة الجزاء، والبقية من داخل المنطقة، وأُحرز هدف وحيد من ركلة جزاء من قبل خورفكان أمام البطائح، بينما أضاع شباب الأهلي ركلة جزاء في مباراته أمام كلباء.



ونوه إلى أن حراس المرمى يتحملون مسؤولية 6 أهداف، وأن أخطاءهم تركزت في 9 مرات في ردة الفعل الضعيفة، و7 في اتخاذ قرارات خاطئة، ونجح كل من شباب الأهلي ودبا الحصن، في الخروج بشباك نظيفة في النسخة الحالية من الدوري، وقال إن الشباك النظيفة، حققت رقماً مميزاً في الجولة، بخروج 5 أندية بشباك نظيفة من 7 مباريات، وهي كلباء، شباب الأهلي، الشارقة، دبا الحصن والجزيرة.



