فابيو ليما يودع جماهير الوصل برسالة مؤثرة

ودع فابيو ليما جماهير الوصل بعبارات مؤثرة في رسالة نشرها على حسابه الرسمي على «إنستغرام» بعد 11 عاماً قضاها مع الفريق.

وقال ليما الذي أصبح أحد أساطير «الإمبراطور» وهدافه التاريخي في الدوري بـ 176 هدفاً: «جماهير الوصل الأعزاء، اليوم هو يوم لم أكن أرغب أن يأتي بهذه السرعة، أنا هنا لأقول وداعاً وشكراً، لأنني عشت مشاعر رائعة خلال هذه المواسم الأحد عشر المذهلة، أنا وعائلتي ممتنون وشاكرون لكل شخص في دولة الإمارات، هذا البلد الذي أصبحت أُكنّ له كل التقدير، وهذا النادي «الوصل» الذي دخل قلبي.

لكل الأصدقاء الذين منحني إياهم النادي خلال هذه الفترة، أقول لكم كل الاحترام.. شكرًا حقاً لمشاركتكم اللحظات الجميلة والصعبة معي، لقد كان لي شرف وفخر التواجد في الملعب في 352 مباراة، وتسجيل 236 هدفًا، وصناعة 80 هدفاً، وكتابة اسمي في التاريخ كأفضل هداف في الدوري الإماراتي بقميص النادي برصيد 176 هدفًا».

وختم ليما رسالة الوداع: «آمل أن يبقى اسمي محفورًا في ذاكرة جماهير الوصل.. لقد أعطيت كل ما أملك منذ اليوم الأول.. الوصل سيبقى في قلبي إلى الأبد».